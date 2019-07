Edu fait son retour à Arsenal. L'ancien joueur des Gunners est devenu, ce mardi, le premier directeur technique de l'histoire des "Gunners". "Edu coordonnera le travail de notre groupe d'entraîneurs de l'équipe première, du centre de formation et du recrutement", a écrit le club dans un communiqué.

Agé de 41 ans, l'ancien membre de l'équipe des "Invincibles" d'Arsenal, sacrés champions d'Angleterre sans perdre un seul match en 2004, était jusque-là coordinateur général au sein de la Fédération brésilienne de football. "Son arrivée est la dernière et très importante pièce du puzzle dans notre mise en place d'une nouvelle infrastructure sportive pour nous faire progresser", a affirmé Raul Sanllehi, le directeur sportif du club.

Depuis le départ d'Arsène Wenger en avril 2018, Arsenal s'est lancé dans une restructuration de sa direction sportive.