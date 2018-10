Angleterre: Mahrez rend hommage à Srivaddhanaprabha, "comme un père"

Un but pour un magnifique hommage. L'ailier de Manchester City Riyad Mahrez, buteur contre Tottenham (1-0), a rendu hommage lundi à son ancien président à Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, "comme un père", décédé samedi dans l'accident de son hélicoptère.

"Ce n'est pas facile de vivre ce genre de choses. Le président était quelqu'un de très spécial pour moi. J'y ai passé quatre ans et demi et j'ai beaucoup de souvenirs avec lui. C'était quelqu'un de bien", a expliqué Algérien au micro de Sky Sports. "Je suis très, très triste. C'est pourquoi quand j'ai marqué, j'ai levé mes mains au ciel pour lui. Il a beaucoup fait pour moi et Leicester. (...) Il était comme un père", a ajouté Mahrez, champion d'Angleterre avec les "Foxes" en 2016.

"J'ai toujours voulu jouer (lundi soir). Je sais qu'il aurait voulu que je joue. Il était passionné de football. C'était difficile (de jouer contre Tottenham), je n'arrêtais pas de penser à lui", a déclaré le joueur. Le charismatique président de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, est décédé, ainsi que quatre autres personnes, dans l'accident d'hélicoptère qui s'est produit samedi aux abords du King Power stadium.