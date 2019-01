Angleterre : une 24e journée sous l'ombre de Sala

Le match d'après. Cardiff, traumatisé par l'accident d'avion d'Emiliano Sala, s'apprête à retrouver les terrains, mardi à Arsenal, lors de la 24e journée de Premier League, pendant laquelle un hommage sera rendu à l'attaquant argentin disparu. L'émotion est encore vive chez les "Bluebirds", un peu plus d'une semaine après le drame. Lundi, l'entraîneur Neil Warnock a confié avoir pensé à démissionner, avant de dresser un tableau assez sombre du moral de ses joueurs, certains se sentant très "mal".

"Vous pensez 24 heures sur 24 à la question de savoir s'il faut continuer ou non", s'est-il exprimé, jonquille jaune accrochée à la veste, en hommage à l'Argentin. A l'Emirates Stadium, les membres du club gallois et les supporters arboreront eux aussi le "daffodil", symbole gallois. Une minute de silence sera aussi respectée, comme lors de toutes les rencontres de Premier League mardi et mercredi.

"C'est impossible de dormir. Je suis dans le football depuis 40 ans et cela a été de loin la semaine la plus difficile de ma carrière, et de très loin. Ça a été une semaine traumatisante, et ça l'est toujours", a-t-il poursuivi, avant de révéler qu'il avait, comme plusieurs joueurs de son effectif, parlé à des psychologues la semaine dernière. Les Gallois, qui luttent pour le maintien, auront-ils la force, ou seulement l'envie, de se mesurer aux "Gunners" ?

Vidéo - Le coach de Cardiff : "C'est la semaine la plus difficile de ma carrière" 00:53

Huit victoires en huit matches pour Solskjaer

Loin du drame, Manchester United et Manchester City tenteront de surfer sur leur bon week-end de Coupe d'Angleterre pour poursuivre leur remontée en championnat. Vainqueurs à Arsenal vendredi (3-1) lors du quatrième tour de la FA Cup, les nouveaux "Red Devils" d'Ole Gunnar Solskjaer voudront poursuivre leur incroyable ascension, contre le mal-en-point Burnley. Depuis l'arrivée du technicien norvégien fin décembre, Manchester United a désormais enchaîné huit victoires toutes compétitions confondues et pointe à seulement trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

De son côté, Manchester City voudra s'imposer chez un autre malade, Newcastle, afin de rester au contact de Liverpool, qui accueille Leicester mercredi. Les champions en titre ont quatre longueurs de retard sur le leader à l'heure d'aborder cette semaine chargée, avec encore une autre journée de championnat durant le week-end.

Mercredi, Chelsea, facile vainqueur de Sheffield Wednesday (D2) dimanche en coupe (3-0), aura l'ambition de se relancer en championnat, après la grosse colère de Maurizio Sarri suite à la défaite à Arsenal lors de la dernière journée. L'entraîneur italien pourra compter sur la présence de la recrue Gonzalo Higuain, qui a effectué ses premiers pas en coupe.

Enfin, Tottenham, éliminé des deux coupes en une semaine, aura au moins une bonne nouvelle mercredi contre Watford. Son Heung-min, rentré de la Coupe d'Asie, pourra être aligné au sein d'un secteur offensif ravagé, qui doit notamment se passer d'Harry Kane et Dele Alli.