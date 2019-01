Anthony Martial prolonge à Manchester United

Le feuilleton Anthony Martial est terminé. Et le dénouement est heureux pour Manchester United. Après des mois de réflexion, l'international français a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2024 avec les Red Devils. L'annonce a été faite par le club anglais ce jeudi. "Manchester United est fier d’annoncer qu’Anthony Martial a signé un nouveau contrat jusqu’en 2024, avec une option pour prolonger d’une année", indique ainsi le communiqué.

De son côté, Martial, qui évolue à United depuis 2015, s'est dit très "heureux" de son choix. "J’aime mon aventure dans ce club (...) Je voudrais remercier Ole (Gunnar Solskjaer) et le staff pour la confiance qu’ils ont en moi et le fait qu’ils m’aident à progresser", explique-t-il, remerciant au passage "l'amour" qu'il reçoit de la part des supporters mancuniens.

Depuis son arrivée chez les Red Devils, l'attaquant français comptabilise 162 matches et 46 buts. Cette saison, il a inscrit 8 buts en 18 matches de Premier League. Et avec la fin du suspense autour de sa prolongation de contrat (très) médiatisée, Martial risque de se sentir encore plus libérer. Courtisé notamment par la Juventus, Martial va donc poursuivre son aventure du côté d'Old Trafford.