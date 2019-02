Après Zidane, Chelsea penserait à Blanc pour succéder à Sarri

L'ultimatum est lancé. Pour sauver son banc, Maurizio Sarri n'a plus le choix. L'entraîneur de Chelsea va devoir ramener des victoires, et ce dès les trois prochains matches contre Malmö (Ligue Europa), Manchester City (League Cup) et Tottenham (Premier League). Dans le cas inverse, l'Italien prendra certainement la porte. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent.

Mercredi soir, Sky Sports parlait de Zinedine Zidane et Frank Lampard pour la saison prochaine, avec Gianfranco Zola qui assurerait l'intérim jusqu'en fin de saison. Mais pour le London Evening Standard, la donne est quelque peu différente. Selon le quotidien, en cas de départ anticipé de Sarri, c'est un certain... Laurent Blanc qui pourrait être intronisé. Le nom de l'ancien coach du PSG serait en effet dans les petits papiers des Blues.

Blanc comme simple intérimaire ?

Comme l'explique le média britannique, le nom de Blanc était déjà envisagé pour l'après-Conte en fin de saison dernière. Finalement, les dirigeants de Chelsea avaient opté pour celui de Sarri. Et si cette fois, c'était la bonne pour l'ancien défenseur des Bleus ? "Mon retour sur un banc ? Certainement l’année prochaine, je l’espère. Si ce n’est pas le cas, je pense m’orienter sur autre chose", déclarait-il à Téléfoot début février, lui qui n'a pas retrouvé de club depuis son départ du PSG en 2016.

Toutefois, une zone d'ombre reste à éclaircir. Si Chelsea décide de miser sur Blanc dans les prochaines semaines, serait-ce pour un intérim jusqu'en fin de saison ? Ou alors pour ouvrir une nouvelle ère ? S'il s'agit de la première option, pas certain que le champion du monde 98 accepte la mission.