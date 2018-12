Arsenal patine et s'éloigne du podium

Pas de victoire lors du Boxing Day pour Arsenal. Après avoir excellemment entamé sa rencontre du jour face à Brighton (grâce à une action de Lacazette conclue par Aubameyang), le club londonien a fini par perdre deux points sur la pelouse de son hôte (1-1). Les Gunners ont fini la rencontre dans la plus grande discrétion, en manquant de caractère, et laissent passer l'occasion de revenir à quatre points de Manchester City, et de mettre la pression sur Chelsea, 4e de Premier League à égalité de points avec les hommes d'Unai Emery, qui se déplace ce soir à Watford.

Le film du match

Les joueurs d'Unai Emery - qui avait aligné son équipe type avec Laurent Koscielny titulaire - avaient pourtant parfaitement démarré leur duel, rentrant très fort dans la rencontre, avec un pressing haut à la relance adverse, et un bloc équipe bien disposé. Pour Noël, Pierre-Emerick Aubameyang avait encore des cadeaux dans sa hôte, et il en a distribué un dès la 7e minute, dans la surface adverse, d'un bel enroulé qui n'a laissé aucune chance à Mat Ryan après un excellent travail d'Alexandre Lacazette (0-1).

Aubameyang, un petit but et puis s'en va

Peu dangereux lors des vingt premières minutes, les locaux ont progressivement réussi à sortir de leur camp, alors qu'Arsenal s'endormait progressivement. Et cela n'a pas manqué : en un contre éclair lancé par Davy Pröpper, Stephan Lichsteiner a dévié le ballon sur Jürgen Locadia, qui s'est joué d'une sortie hasardeuse de Bernd Leno pour égaliser (1-1, 35e). Cela n'a pas donné des envies de rébellion à Arsenal, qui, après avoir loupé des occasions de break dans le premier acte (30e, 33e), n'a frappé qu'à une seule reprise en deuxième période.

Lacazette a rapidement cédé sa place à Aaron Ramsey (63e), tandis qu'Aubameyang n'a presque plus touché de ballons dans la surface adverse. Bousculé par les Seagulls, qui se sentaient pousser des ailes, obtenant un bon nombre d'occasions dangereuses (53e, 59e, 77e, 80e), le club de Londres n'a rien fait ou presque de ses 68% de possession. Seul Iwobi a failli donner les trois points aux Cannoniers, mais c'était sans le vouloir (84e). Arsenal compte toujours six points d'avance sur United, et il faudra un tout autre match face au leader invaincu Liverpool, dès samedi, pour ne pas perdre son confortable coussin sur les Red Devils.