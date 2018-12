Arsenal s'impose face à Burnley (3-1) avec un doublé d'Aubameyang

Arsenal s'est relancé. Face à Burnley, les Gunners ont renoué avec la victoire (3-1) pour le compte de la 18e journée de Premier League. Après deux revers consécutifs, en championnat contre Southampton et en League Cup contre Tottenham, les joueurs d'Unaï Emery ont donc repris leur marche en avant dans le sillage d'un Pierre-Emerick Aubameyang brillant et auteur d'un doublé. Ils reviennent provisoirement à égalité de points avec Chelsea, 4e, qui accueille Leicester ce samedi (à 16h).

Les revenants ont guidé Arsenal. Cantonnés au banc de touche dernièrement, Mesut Özil et Alexandre Lacazette ont saisi la perche tendue par leur entraîneur qui avait décidé de les titulariser ce samedi. Le numéro 10 allemand et l'attaquant français ont eu une grande influence sur le jeu offensif, flamboyant par séquences, de leur équipe, laissant le soin à leur acolyte gabonais, désormais meilleur buteur du championnat (12 réalisations), de matérialiser leurs prestations au tableau d'affichage.

Aubameyang frappe deux fois, Lacazette et Özil aussi décisifs

A la baguette, Özil a rapidement retrouvé ses marques, distillant une passe magique en profondeur vers Sead Kolasinac, à l'origine de l'ouverture du score d'Aubameyang d'une reprise du droit au cœur de la surface adverse (1-0, 14e). Très en jambes et utile dans le jeu, Lacazette a quant à lui parfaitement servi sur le même Aubameyang qui a envoyé un missile du droit sous la barre pour le but du break à la reprise (2-0, 48e). L'international français s'est ainsi offert sa deuxième passe décisive consécutive en championnat, la quatrième de sa saison en Premier League.

Dangereux jusqu'à la dernière minute, Özil a réalisé un petit festival dans la surface adverse et a servi involontairement d'un tir contré Alex Iwobi - entré en jeu à la place d'un Lacazette assez frustré de ne pas terminer la rencontre - qui a clos le score (3-1, 90e+1). Entre-temps, Ashley Barnes avait réduit le score, profitant d'un cafouillage dans la surface d'Arsenal pour fusiller de près Bernd Leno (2-1, 63e).

Malgré une fébrilité défensive toujours aussi évidente, les Gunners ont donc renoué avec le succès, restant ainsi au contact avec le top 4. Provisoirement à égalité de points avec Chelsea, 4e, et à deux longueurs de Tottenham, 3e, qui n'ont pas encore joué, ils restent plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions.