Aymeric Laporte prolonge à Manchester City jusqu'en 2025

Il lui aura fallu à peine un an pour faire l'unanimité. Recruté en janvier 2018 pour 65 millions d'euros, Aymeric Laporte a déjà prolongé son contrat avec Manchester City. Le champion d'Angleterre a indiqué vendredi que le défenseur français de 23 ans avait signé un nouveau bail jusqu'en juin 2025 avec le club anglais. Les dirigeants mancuniens ont ainsi pris soin de s'assurer pour de longues années les services d'un joueur devenu essentiel dans la formation de Josep Guardiola.

L'impact de Laporte sur la défense de City s'était fait sentir dès ses six premiers mois au club. L'ancien joueur de l'Athletic Bilbao avait joué neuf matches, pour autant de victoire, sur la route du titre pour les Mancuniens. Sur les cinq matches qu'il n'avait pas disputés, City avait connu deux nuls et une défaite. Cette saison, Laporte est le joueur de champs le plus utilisé par Guardiola. Il a disputé 36 matches des Citizens toutes compétitions confondues, pour un total ahurissant de 3065 minutes de jeu alors que le mois de février n'est même pas terminé.

"Une progression exceptionnelle"

Txiki Begiristain s'est réjoui d'avoir convaincu Laporte de s'engager sur le long terme avec City. "Aymeric a un talent fou, a déclaré le directeur sportif des Citizens. Le fait qu’il ait joué à son meilleur niveau au sein de notre club est une excellente nouvelle. On le savait avant qu’il arrive, il a un potentiel fantastique. Mais sa progression lors des douze derniers mois a été exceptionnelle. Nous voulons construire une équipe jeune et dynamique et Aymeric correspond parfaitement à nos plans. Son attitude depuis son arrivée est merveilleuse."

Rapide et très performant dans le jeu aérien, Laporte a aussi impressionné par sa qualité de relance et sa capacité à trouver les diagonales pour lancer les offensives mancuniennes. Le Français montre à chacune de ses apparitions qu'il se sent parfaitement dans son élément à Manchester City. "Ce club m'offre tout ce dont j'ai besoin pour améliorer mon jeu, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. J'ai déjà bien progressé et je veux continuer et devenir encore meilleur. Bien sûr, je veux aussi gagner des titres et je sens que City est le meilleur endroit pour atteindre mes objectifs."