Benjamin Mendy absent "entre dix et douze semaines" selon Guardiola

Benjamin Mendy va devoir rester sur le carreau. Et plus longtemps que prévu. Opéré du genou gauche le 14 novembre dernier, le joueur de Manchester City sera absent "entre dix et douze semaines" selon Pep Guardiola, son entraîneur. L'année 2018 de l'international français est donc terminée.

Le champion du monde, qui avait été opéré en septembre 2017 pour une rupture des ligaments croisés du genou droit, doit donc faire face à un nouveau coup dur. Le cap est désormais sur 2019. Avec le voeu, pour la nouvelle année, de ne plus avoir à faire face à des blessures.