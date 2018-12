Boxing Day - L’improbable doublé de Lucas Digne, le conte de Noël parfait

La magie de Noël. Qui aurait parié sur un tel scénario ? Qui se serait risqué à pronostiquer un doublé de Lucas Digne ? Pas grand monde, soyons honnête. Probablement même pas lui-même. Mais, en ce 26 décembre, jour de Boxing Day, les belles histoires sont légion. Celle du latéral gauche en fait partie.

Face à Burnley, l’international français s’est signalé de la plus belle des manières : en s’offrant un doublé retentissant. Son premier en carrière, évidemment. Mais, parce que le bonhomme est un esthète, il l’a fait avec la manière. Un coup franc parfait pour tromper Joe Hart pour commencer (2-0, 13e) puis une frappe limpide des vingt-cinq mètres qui a fini sa course dans le petit filet adverse (4-1, 71e).

Après son coup franc crucial face à Watford le 10 décembre dernier (2-2), Digne présente une feuille statistique inédite : 3 buts (son meilleur total en carrière sur une saison déjà égalé) et 2 passes décisives en Premier League. Pas mal pour un joueur critiqué depuis ses passages compliqués au PSG, à la Roma ou au Barça. Certes, l’international français n’est pas un cador mondial à son poste. Il n’en reste pas moins un excellent joueur qui fait le bonheur des Toffees.

" C’est parfait pour Noël "

Arrivé cet été en provenance du Barça, le Français devait se relancer. Sa mission semble sur la bonne voie. Après la déculottée subie face à Tottenham dimanche (6-2), Digne et les siens devaient rebondir lors de ce Boxing Day. "On a super bien réagi" a commenté celui qui a été élu homme du match. Et, pour lui, briller en ce 26 décembre n’était pas anodin.

"Les quatre années passées, j’avais eu cinq jours ou même une semaine de repos mais je préfère finalement jouer devant les fans et devant ma famille. C’est parfait pour Noël", a-t-il détaillé auprès du site officiel d’Everton.

Mais comment expliquer cette réussite nouvelle devant le but, et surtout sur coup franc ? "Déjà, je préfère les deux buts d’aujourd’hui que celui face à Watford, car on a gagné aujourd’hui", a détaillé le latéral gauche. "À Lille et parfois à la Roma, je me suis essayé au coup franc. Au Barça, c’était difficile car Messi est fantastique dans cet exercice. Mais, ici, j’ai eu l’opportunité de m’entraîner avec Gylfi Sigurdsson et je suis heureux d’avoir un peu de réussite parfois dans cet exercice".

"Pour le deuxième, je m’entraîne souvent avec les buteurs sur ce genre de frappes. Parfois, c’est dedans, parfois c’est dehors. Aujourd’hui, je suis content qu’il soit entré", a conclu le héros du jour. Ses coéquipiers aussi. S’il pouvait continuer, ils en seraient ravis. Que la belle histoire de Digne dure bien après Noël.