Si le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, les grands manoeuvres, elles, ont (déjà) commencé en coulisses. Et comme souvent, plusieurs feuilletons risque de nous accompagner tout l'été. Habitué des gros titres, Paul Pogba n'y échappera pas. Et pour cause, le champion du monde pourrait bien faire son incroyable come-back du côté de la Juventus Turin, un club qui l'a quitté en 2016.

Selon les informations de Sky Italia, les Bianconeri, qui souhaitent renforcer qualitativement son milieu de terrain, ont entamé les premiers contacts pour sonder la possibilité d'un retour. De son côté, l'international français, plus forcément heureux à Manchester United, verrait d'un bon oeil ce transfert. Mino Raiola, son agent, a déjà été contacté par la Vieille Dame. Quant aux Red Devils, ils ont été prévenus de cet intérêt par Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve.

Dybala dans le deal ?

Dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, les deux clubs vont probablement commencer à négocier ce transfert. Toujours selon la chaîne italienne, l'état-major du club italien songe à insérer un joueur dans le deal, histoire de le faciliter au maximum. Le nom de Paulo Dybala est notamment évoqué. Pour rappel, Manchester United avait recruté "la Pioche" pour 105 millions d'euros (+ 5 millions de bonus) en 2016. Il y a quelques jours, le Sun expliquait que les Red Devils espéraient désormais récupérer au moins 180 millions.

Vidéo - Pogba au Real ? Manchester est loin d'avoir dit son dernier mot 03:25

Si le Real Madrid de Zinedine Zidane est également intéressé par Pogba, cette piste semble s'être refroidie ces dernières semaines. Au point que Toni Kroos, annoncé partant, a même récemment prolongé son contrat. De quoi laisser un boulevard à la Juve dans ce dossier ? Si tout reste à faire, la Vieille Dame compte bien saisir sa chance. Le feuilleton ne fait que commencer.