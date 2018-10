Chelsea assure à Southampton (0-3)

Le grand huit sans étincelle mais tout en maîtrise pour Chelsea. Les Blues enchaînent un huitième match sans défaite en Premier League en disposant d'un Southampton trop faible pour être inquiétant (0-3). Avec cette victoire, ils prennent virtuellement la tête du championnat en attendant le résultat de Liverpool - Manchester City, deux équipes à un point des hommes de Sarri avant de s'affronter.

D'entrée de match, les Blues ont mis le pied sur le ballon. Une domination un peu stérile, sans véritable occasion nette, jusqu'à la demi-heure de jeu. Mais c'est à cet instant que, grâce à une excellente récupération de Barkley, préféré à Kovacic, Hazard a pu tromper McCarthy de près (0-1, 30e). Le sixième but en Premier League de l'attaquant belge n'a pas changé grand-chose à la physionomie du match : Chelsea a continué à maîtriser, les Saints à ne pas parvenir à se sortir de ses trente mètres.

Barkley, la bonne idée de Sarri

En passant en 4-2-3-1 en seconde période au détriment d'une défense à cinq, Mark Hugues a donné un nouveau souffle à son équipe. Mais cette réaction a été de courte durée et tuée dans l'œuf par Chelsea. Sur un coup franc axial mais lointain, Willian a trouvé Olivier Giroud. D'un ciseau magnifique, le Français a remis le ballon devant le but. Un ballon que Barkley n'a plus eu qu'à pousser pour inscrire son premier but sous les couleurs des Blues (0-2, 57e). En fin de match, Morata, qui a remplacé Giroud pour les vingt dernières minutes, a aggravé encore la mise (3-0, 90e).

Alvaro Morata of Chelsea celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the Premier League match between Southampton FC and Chelsea FC at St Mary's Stadium on October 7, 2018 in Southampton, United Kingdom.Getty Images

Sans être spectaculaires, les Blues ont été solides et efficaces contre un faible seizième de Premier League, grâce notamment aux très bonnes performances de Barkley et Jorginho, véritable plaque tournante de l'équipe de Maurizio Sarri. Une rencontre plus difficile pour les Français : si Giroud a fini par être décisif avec sa passe sur le second but, Kanté a peiné à influer réellement sur le jeu en tant que relayeur droit.

Quoi qu'il en soit, cette victoire permet aux hommes de Sarri de mettre la pression sur Liverpool et Manchester City et de s'assurer d'ores et déjà une place sur le podium à la fin de cette 8e journée.