Chelsea tombe de haut. Ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Premier League, les Blues se sont inclinés sur la pelouse d’Everton (2-0). A Goodison Park, les Toffees ont fait la différence en seconde période, grâce à Richarlison (49e) et Gylfi Sigurdsson (72e). Invaincus depuis leur lourde défaite contre Manchester City le 10 février dernier (6-0), les hommes de Maurizio Sarri retombent donc dans leurs travers. En cas de résultat positif, Chelsea avait l’occasion de remonter à la quatrième place du classement, à égalité de points avec Arsenal (60). Finalement, les Blues restent sixièmes et voient la Ligue des Champions s’éloigner encore un peu plus.

Pourtant, tous les voyants semblaient au vert pour Chelsea, avant le coup d’envoi de cette rencontre. Après leur qualification en quarts de finale de la Ligue Europa obtenue jeudi, les Blues avaient une belle opportunité à saisir. Les hommes de Maurizio Sarri n’ont d’ailleurs pas tardé à se mettre en évidence. Auteur de l’égalisation contre Wolverhampton dans le temps additionnel la semaine dernière (1-1), Eden Hazard a d’entrée buté sur Jordan Pickford, d’une frappe du droit (6e) puis a vu une nouvelle tentative s’écraser sur le poteau (7e). Jorginho, malgré un beau une-deux avec Gonzalo Higuain, (20e) puis Ross Barkley n’ont guère eu plus de réussite, face au dernier rempart des Toffees.

Chelsea a manqué de réalisme

Totalement étouffé, Everton a tenté une timide réaction par André Gomes (26e). Malgré une nette domination, Chelsea a cruellement manqué de réalisme et les hommes de Marco Silva ont bien mieux entamé le second acte. S’ils ont été asphyxiés en première période, les rôles se sont ensuite petit à petit inversés. Kepa Arrizabalaga s’est chauffé sur une tentative lointaine du gauche d’André Gomes (47e). Sur corner, l’ancien portier de l’Athletic Bilbao s’est finalement incliné devant la tête à bout portant de Richarlison, après avoir repoussé, dans un premier temps, celle de Dominic Calvert-Lewin (49e, 1-0). Les Toffees ont ensuite doublé la mise, par l’intermédiaire de Gylfi Sigurdsson, qui s’y est pris à deux fois, sur penalty, avant de trouver la faille (72e, 2-0).

Sonnés, les Blues, avec l’entrée en jeu d’Olivier Giroud, ont bien tenté de réagir mais ni Gonzalo Higuain (60e), ni Callum Hudson-Odoi (82e) n’ont réussi à inverser la tendance. En confiance, Everton, qui remporte là sa première victoire face à un membre du Big Six de Premier League pour la première fois depuis plus de trois ans, aurait même pu aggraver la marque, par Richarlison (76e) puis Theo Walcott (80e). En championnat en 2019, Chelsea a donc clairement plus de difficultés à voyager. Les Blues viennent tout simplement d’enregistrer un quatrième revers en cinq rencontres. Outre ces difficultés hors de leurs bases, les Blues viennent de perdre clairement une longueur d’avance sur leurs trois adversaires pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions. Sans jouer, Tottenham, Arsenal et Manchester United ont certainement fait la bonne opération du week-end.