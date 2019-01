Chelsea et Southampton se quittent dos à dos (0-0)

Chelsea avait à cœur de commencer l'année 2019 de la même manière que s'était terminée 2018, c'est-à-dire par une victoire. Les Blues n'ont pas réussi à prendre le dessus sur Southampton, ce mercredi soir à Stamford Bridge. Dans le cadre de la 21e journée de Premier League, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0). Ce résultat ne fait pas particulièrement les affaires des hommes de Maurizio Sarri, qui restent scotchés à la quatrième place du classement mais qui voient surtout la menace Arsenal (5e) revenir à seulement trois petits points.

Contre Southampton, premier non relégable, Chelsea avait une belle carte à jouer. Dans l'optique de consolider sa place dans le top 4 du classement de Premier League, Maurizio Sarri avait choisi de faire confiance à Alvaro Morata, titularisé à la pointe de l'attaque. Si l'ancien pensionnaire du Real Madrid a tenté sa chance à plusieurs reprises, comme sur une tête (12e), il a surtout buté sur un excellent Angus Gunn. Le gardien des Saints s'est montré décisif à de multiples reprises, comme devant Eden Hazard, pourtant auteur d'une très belle frappe du gauche (34e). En face, les hommes de Ralph Hasenhüttl se sont contentés de défendre la plupart du temps et s'en sont remis à leur dernier rempart, plus jeune gardien anglais, à 22 ans et 346 jours, à entamer son premier match de Premier League depuis Jordan Pickford.

Angus Gunn impassable

Souvent irrégulier cette saison, Chelsea avait à cœur de poursuivre sa belle série en cours, de deux victoires consécutives (1-2 contre Watford puis 0-1 face à Crystal Palace). Pourtant, au retour des vestiaires, les premiers à se mettre en action ont été les Saints, auteurs de leur première frappe cadrée de la rencontre, par l'intermédiaire de Stuart Armstrong (47e). A l'heure de jeu, Oriol Romeu n'a pas réussi à tromper la vigilance de Kepa Arrizabalaga, du gauche (61e).

Très en jambes, Eden Hazard a pourtant manqué une nouvelle fois l'opportunité d'ouvrir le score, du droit (58e). Angus Gunn a continué à tout repousser, comme devant la frappe du droit de Jorginho (66e) ou encore devant la tentative du gauche d'Alvaro Morata, parti en contre (78e) pour finir par écœurer, dans le temps additionnel, Marcos Alonso (90e+2). Et ce n'est pas l'entrée de Cesc Fabregas, pour sa 500e apparition sous le maillot d'un club anglais, qui a changé les choses (68e). Si Southampton se contente de ce point du match nul dans sa lutte pour le maintien, Chelsea espérait mieux et repart avec des regrets.