Chelsea : Gonzalo Higuain, un doublé et des promesses

Le sens du but, ça ne se perd pas. Gonzalo Higuain en a fait l’éclatante démonstration ce samedi. En grande difficulté ces dernières semaines du côté de l’AC Milan, clairement pas encore au point physiquement après son arrivée dans le cadre d’un prêt au cours du dernier mercato, l’Argentin a fait montre d’une efficacité bienvenue ce samedi pour aider au succès facile de Chelsea face à une faible formation d’Huddersfield (5-0).

Tout pourrait se résumer par le premier but de l’Argentin dans ce match. Parti dans le dos de la défense sur une passe divine de N’Golo Kanté, Higuain a réussi à conclure en force dans un angle fermé pour lancer Chelsea sur les bons rails (1-0, 16e). Des débuts tonitruants donc, pour celui qui avait déjà vendangé une première action (10e).

Positionné en pointe du 4-3-3 londonien, Higuain a bénéficié des gros matches d’Eden Hazard et de Willian pour toucher un grand nombre de ballons (63). Et s’il a manqué de carburant ou simplement de vitesse pour conclure certaines actions, souvent initiées par le Belge, Pipita a su signer sa première titularisation à Stamford Bridge en envoyant un cachou magnifique en lucarne pour parapher son premier coup d’éclat anglais (4-0, 69e). Dans l’enceinte des Blues, on avait plus vu une telle première depuis bien longtemps.

" Il est compatible avec Hazard "

Après le match, les sourires étaient de sortie chez les Blues au terme d'une une semaine très mouvementée. Il aura beaucoup été question de l’apport de l’Argentin, encore très loin de son niveau physique optimal. C’est Eden Hazard qui s’est d’abord chargé de féliciter son nouveau buteur : "On essaye de travailler tous ensemble, Higuain est un nouveau joueur mais il sait ce que veut le manager", a expliqué le Belge encore étincelant ce samedi. "C’est un super attaquant, il peut marquer beaucoup de buts. L’Angleterre, c’est différent de l’Italie ou de l’Espagne mais il a cette capacité de marquer".

Maurizio Sarri n’a pas dit autre chose après coup. Le technicien italien sait ce que peut apporter Higuain à ses Blues. Mais c’est surtout sur le duo HH (Higuain-Hazard) qu’il compte s’appuyer : "Il n’était pas au mieux physiquement en arrivant mais il s’améliore. C’est un super joueur, compatible avec Hazard s’ils sont proches l’un de l’autre", a-t-il avancé. Vu l’étendue des dégâts constatés dans la défense d’Huddersfield, difficile de ne pas être d’accord.