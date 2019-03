Chelsea l'emporte avec un but de Gonzalo Higuain

Certes, l'adversité n'était pas forcément au rendez-vous ce dimanche après-midi face au 19e de Premier League. Mais Chelsea a tout de même confirmé à Fulham qu'il allait mieux ces derniers temps. Après une défaite sur le fil face à Manchester City en finale de Coupe de la Ligue et un succès contre Tottenham cette semaine, les Blues ont remporté ce derby londonien grâce à des buts de Higuain et Jorginho en première période (1-2). Les hommes de Maurizio Sarri sont toujours sixième mais ils reviennent à deux points de la quatrième place occupée par Manchester United avec un match de plus à disputer. La première de Scott Parker sur le banc des Cottagers n’a pas eu l’effet escompté. Fulham est toujours 19e, à dix points du premier non relégable.

Maurizio Sarri peut souffler. Sur un siège éjectable après une défaite en finale de Coupe de la Ligue et l’épisode incroyable avec son gardien Arrizabalaga, l’entraîneur italien a bien conclu la semaine en gagnant les deux derbies face à Tottenham et donc Fulham ce dimanche. Contre les Cottagers, ses joueurs ont affiché un visage séduisant en première période. Logiquement, Higuain a ouvert le score (0-1, 20e) et Jorginho, bien servi par Hazard, a permis aux Blues de ne pas trop douter (1-2, 31e). Car entre temps, Chambers avait profité d’un oubli de la défense (1-1, 28e).

Arrizabalaga a répondu présent

Chelsea a failli regretter les occasions de break manquées dans un premier acte nettement dominé (33e, 41e, 45e+1). Il peut remercier un homme pourtant sous pression ce dimanche. A nouveau titulaire après un passage sur le banc contre Tottenham, Arrizabalaga a parfaitement assumé. Mis à part une frayeur en début de match sur un ballon relâché dans les airs (18e), le gardien espagnol a réalisé un match parfait. Abandonné par sa défense sur le but encaissé, il a sauvé les meubles à deux reprises sur des parades de grande classe face à Mitrovic (27e et 88e). Et quand il a été battu, l’arbitre assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu de Sessegnon (90e+4).

Chelsea, moins inspiré après la pause, réalise une belle opération dans la course à la C1. Et le climat pesant autour du choix du gardien de but ne devrait plus être d’actualité après la performance d’Arrizabalaga.