Chelsea prépare sa révolution : Sarri bientôt viré, Zidane contacté pour la saison prochaine ?

La goutte de trop. Celle qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. Lundi soir, Chelsea a une nouvelle fois perdu. Face à Manchester United (0-2), les Blues ont été inexistants sur leur pelouse, et ils ont logiquement pris la porte des 8es de finale de la Cup. Mécontents, les fans n'ont pas hésité à s'en prendre à Maurizio Sarri. Très critiqué, l'entraîneur italien est au coeur de la tempête. Et autant dire que les médias britanniques ne donnent pas cher de sa peau.

Selon Sky Sports, toujours très fiable, les dirigeants de Chelsea songeraient sérieusement à se séparer de leur coach si les résultats ne s'améliorent pas. Dans ce cas, c'est Gianfranco Zola, adjoint de Sarri et ancien joueur du club, qui assurerait l'intérim jusqu'en fin de saison. Et après ? La chaîne britannique donne deux noms qui figurent dans la short-list du club anglais. Le premier, c'est celui de Frank Lampard.

Lampard ou Zizou pour le banc des Blues ?

Véritable légende du club, l'ancien milieu de terrain entraîne actuellement du côté de Derby County (D2 anglaise). Pour sa première expérience sur un banc, Lampard a bluffé tout le monde en s'imposant sur la pelouse de Manchester United en septembre dernier lors des 16es de finale de la League Cup. Le tout face à José Mourinho, son ancien coach à Chelsea. Du côté du championnat, Derby est actuellement 7e avec 51 points.

Si la piste Lampard pourrait donc être activée par les Blues, attention à celle menant à... Zinedine Zidane. Déjà évoquée par le Sun il y a quelques jours, elle a été confirmée par Sky Sports. Sans club depuis son départ du Real Madrid, le Français profite actuellement de son année sabbatique. Avant de se remettre en selle la saison prochaine ? Possible.

"Il est certain que, d'ici peu, je retournerai entraîner parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait toute ma vie", déclairait-il en septembre dernier. En quête d'une nouvelle aventure, l'entraîneur aux trois Ligues des champions ne dirait certainement pas non à une arrivée en Premier League. Reste à voir si cela sera du côté de Stamford Bridge...