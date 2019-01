Chelsea : Quand Sarri s'enferme plus d'une heure avec ses joueurs

L'entraîneur de Chelsea Maurizio Sarri s'est enfermé plus d'une heure dans les vestiaires seul avec ses joueurs, à l'issue de la lourde défaite contre Bournemouth mercredi soir (4-0), "pour comprendre". "J'ai voulu leur parler seul, sans personne d'autre. J'avais besoin de comprendre", a expliqué le technicien italien, alors qu'il avait fait sortir tout l'encadrement des "Blues" pour parler à ses joueurs.

Les "Blues", qui ont encaissé à Bournemouth leur plus lourde défaite en championnat depuis 1996, ont enchaîné une deuxième défaite consécutive en Premier League, après celle contre Arsenal (2-0) il y a dix jours. Sarri s'était alors déjà dit "très en colère" et avait fustigé "un groupe de joueurs extrêmement difficile à motiver". "C'est impossible de jouer d'une manière aussi différente entre la première et la seconde mi-temps. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux réessayer demain parce que nous voulons résoudre le problème", a déclaré l'Italien, alors que ses joueurs se sont effondrés après l'ouverture du score des "Cherries" à la 47e minute.

L'ancien coach de Naples n'a pas fui ses responsabilités. Mais il a aussi vivement encouragé ses joueurs à assumer les leurs. "C'est peut-être ma faute, je ne suis peut-être pas capable de les motiver. Mais l'équipe est très forte, elle est aussi capable de gagner sans l'entraîneur", a continué l'Italien, "frustré", mais "pas sous pression". "Nous pouvons perdre, bien sûr, mais pas de cette façon. Nous devons résoudre le problème. Nous devons comprendre où est le problème", a-t-il insisté.