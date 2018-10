Crash d'hélicoptère à Leicester : Claude Puel "épouvantablement triste" mais en sécurité

Dimanche matin, au lendemain du crash de l'hélicoptère du propriétaire thaïlandais de Leicester, peu d'informations officielles avaient encore filtré. De quoi alimenter certaines rumeurs, comme celle faisant état de la présence de Claude Puel dans l'appareil. Le coach des Foxes s'est néanmoins exprimé auprès de Radio France, en confirmant que "lui et sa femme" allaient bien, et n'étaient pas présents au moment de l'accident.

"C'est une tragédie pour le club, a ajouté Puel. Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s'inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste mais je vais bien".

L'hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha, propriétaire de Leicester depuis 2010, s'est écrasé sur un parking proche du stade quelques minutes après la fin de la rencontre entre les Foxes et West Ham samedi (1-1). Dimanche midi, aucun bilan officiel n'avait encore été communiqué. Certains médias britanniques, dont la BBC, confirment néanmoins que l'homme d'affaires thaïlandais était bien dans l'appareil, accompagné de sa fille, de deux pilotes, et d'une cinquième personne encore non identifiée.