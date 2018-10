D’une explosion de rage à des excuses acceptées : l’après-match mouvementé de Mourinho

"Est-ce que je vais fêter comme un fou un but ou une victoire de mon équipe à Stamford Bridge ? Je ne crois pas. Je crois que j'essaierais de me contrôler et de respecter le stade et les supporters qui ont été mes supporters et mon stade pendant plusieurs années". Ces paroles, ce sont celles de José Mourinho vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Mais dans l’ambiance électrique de Stamford Bridge, poussé à bout, le "Special One" est redevenu normal et a craqué.

Arrêts de jeu, 96e minute. Ross Barkley hérite d’un ballon dans la surface et sanctionne l’inertie défensive de Manchester United en égalisant sur le gong. Dans la foulée, l’adjoint de Maurizio Sarri se permet de venir exhulter face au banc mancunien. La suite ? José Mourinho se lève de son banc, fou de rage, et tente de rejoindre l’homme qui a eu le cran de venir le chambrer. S’en suit une prise de bec et l’intervention de plusieurs personnes pour calmer les esprits.

Plutôt que de mettre de l’huile sur le feu, Mourinho a vite passé l’éponge et fait descendre la pression face aux médias : "Je ne suis contrarié par rien du tout. Sarri a été le premier à venir me voir et m'a dit qu'il allait trouver une solution. L'assistant s'est déjà excusé auprès de moi, je lui ai dit d'oublier. J'ai aussi commis beaucoup d'erreurs dans ma carrière", a-t-il expliqué.

Mais le Portugais, passé à deux reprises par Chelsea (2004-2007 et 2013-2015), a tenu à rappeler à ses anciens supporters ce qu’il représente pour les Blues. Alors, au moment de faire son tour d’honneur, il a brandi trois doigts en l’air, ostensiblement orienté vers le public, pour montrer qu’il pesait trois titres de champions avec le club londonien.