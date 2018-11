"La priorité, c'est le top 4" : Mourinho fixe l'objectif de Manchester United

Manchester United est actuellement à la 8e place de la Premier League, à 5 points de la quatrième place, synonyme d'une qualification directe pour la Ligue des Champions, à la veille de la rencontre face à Bournemouth dans le cadre de la 11e journée. "A ce stade de la saison, nous avons déjà affronté à l'extérieur les trois prétendants les plus sérieux au titre, à Liverpool, Chelsea et à Manchester City, donc on ne peut pas dire que nous ayons eu un calendrier favorable", estime José Mourinho.

"Mais je pense que d'ici la fin décembre, qui marquera la fin de la première partie de la saison, nous ne serons plus la place que nous occupons maintenant. Nous serons mieux positionnés", a affirmé Mourinho, vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match. Le technicien a en revanche refusé de se poser en tant que prétendant au titre, se donnant pour première priorité de remonter dans le top 4.

" 100% non coupable "

"Quand vous ne faites pas partie des quatre premiers, je ne pense pas qu'il soit bon de parler du titre", a-t-il déclaré. "Mais quand vous êtes dans le top 4, chose que je pense être envisageable, vous pouvez viser plus haut, regarder les prochaines rencontres, le calendrier". Mourinho a par ailleurs refusé de dire si Romero Lukaku serait ou non rappelé pour la rencontre contre Bournemouth.

Enfin interrogé sur la procédure qui avait été ouverte à son encontre "pour propos injurieux" lors du match contre Newcastle le 6 octobre, l'entraîneur portugais s'est déclaré "100% non coupable". Le 31 octobre, la Fédération anglaise avait décidé de clore cette procédure, faute de preuves.