Le Real Madrid en patron

C’est auréolé de son récent titre en Supercoupe d’Espagne que le Real Madrid va tenter de prendre provisoirement la tête de la Liga ce samedi. En attendant le match du Barça, qui les devance à la différence de buts (+26 contre +24) mais ne joue que dimanche devant Grenade, les Merengue devront s’imposer devant le FC Séville pour mettre la pression à leurs rivaux. Un succès permettrait aussi aux joueurs de Zinedine Zidane de prendre leurs distances avec leurs adversaires du jour, qui ne sont qu’à cinq points derrière eux. Invaincu depuis le 19 octobre, soit seize matchs toutes compétitions confondus, le Real est en pleine forme et en pleine confiance. Benzema, absent lors de la Supercoupe, Jovic et Ramos sont annoncés de retour pour ce choc que manqueront Valverde, suspendu après son “sacrifice” contre l’Atlético Madrid, et Hazard, blessé. En face, Séville n’a gagné que deux de ses cinq derniers matchs de Liga (deux nuls, une défaite) et s’était incliné à l’aller à domicile (0-1). Il faut remonter à 2008 pour trouver la trace de la dernière victoire sévillane à Bernabéu : le Real reste sur dix victoires à domicile contre cet adversaire en Liga et nous pensons que cette série va se poursuivre.

Notre pari : le Real Madrid bat le FC Séville @1,55

Liverpool et Salah trop forts pour MU

L’affiche paraît quelque peu déséquilibrée sur le papier entre Liverpool, leader invaincu de Premier League, et Manchester United, 5e à déjà 27 points de ses rivaux avec un match en plus au compteur… Les Reds n’ont toutefois été accrochés que par une équipe en 21 matchs cette saison : c’était par MU à l’aller à Old Trafford (1-1). Il faut dire que Manchester est un peu la bête noire de Liverpool ces dernières saisons : sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes en PL, les Reds n’en ont gagné qu’un seul (en décembre 2018), pour quatre succès mancuniens (et donc cinq nuls). Mais l’écart entre les deux équipes n’a peut-être jamais semblé aussi important ces dernières années. La confiance est de plus au beau fixe du côté de Liverpool, qui n’a pas pris de but sur ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, tandis que Man U débarque à Anfield sans Pogba, alors que Rashford, son meilleur buteur, est quand à lui incertain, tout comme Shaw. Les Reds pourront bien entendu compter sur leur trio Mané - Firmino - Salah en attaque. S’il est un peu moins en réussite cette saison, l’Egyptien (blessé et absent à l'aller) n’en reste pas moins dangereux que lorsqu’il est évolue à domicile : 9 des 10 buts en championnat de Salah ont été inscrits à Anfield pour l’instant. Le voir enfin marquer contre MU (chose qu’il n’a jamais faite depuis qu’il évolue à Liverpool) pour guider son équipe vers la victoire ne serait donc pas étonnant.

Notre pari : Liverpool bat Manchester United et Mohamed Salah marque @2,30

Nantes calme Lyon

C’est l’affiche des 16e de finale de la Coupe de France entre deux équipes en forme du moment. Nantes a signé sa première victoire par deux buts d’écart de la saison la semaine passée à Saint-Etienne (0-2), confirmant qu’il faudrait compter sur les Canaris dans la course à l’Europe. Après une fin d’année 2019 difficile, marquée par les graves blessures de Depay et Reine-Adélaïde, Lyon a retrouvé le sourire en janvier. En attendant des recrues sur le front de l’attaque notamment, l’OL (invaincu depuis cinq matchs) vient d’enchaîner trois victoires consécutives toutes compétitions confondues et reste sur une prestation convaincante à défaut d’être emballante à Bordeaux en L1 la semaine passée (1-2). Un bon parcours en Coupe serait un joli plus pour les deux équipes, même si l’OL est plus proche de retrouver le Stade de France grâce à la Coupe de la Ligue, où est qualifié pour les demi-finales qu’il disputera dans quelques jours. Vainqueur du match aller entre les deux équipes à l’extérieur (0-1), Nantes nous semble toutefois avoir plus de certitudes dans son jeu que l’OL et évoluera de plus devant ses supporters pour ce match, où Rudi Garcia pourrait être tenté de faire tourner son équipe en prévision du match contre Lille de mardi. Des éléments qui font pencher la balance en faveur des Canaris à nos yeux pour ce match.

Notre pari : Nantes bat Lyon @3,00

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.