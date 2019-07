"Il revient à la maison". Ce jeudi, c'est avec ces mots que Chelsea a officialisé l'arrivée de Frank Lampard sur son banc. Le club anglais, qui était en quête d'un entraîneur depuis le départ de Maurizio Sarri, a donc décidé de miser sur son ancien milieu de terrain. Lampard, qui a disputé 648 matches sous le maillot des blues, va quant à lui connaître sa première grande expérience sur un banc de Premier League.

"Il a démontré qu'il était l'un des jeunes entraîneurs les plus talentueux"

Depuis l'année dernière, l'ex-international anglais entraînait Derby County en Championship. Et ses premiers pas dans le métier ont plutôt convaincu. "Je suis très fier de revenir à Chelsea en tant qu'entraîneur. Tout le monde connaît mon amour pour ce club (...) Cependant, je me concentre uniquement sur le travail à effectuer et sur la préparation de la saison à venir. Je suis ici pour travailler dur, apporter plus de succès au club et je suis impatient de commencer", a confié Lampard après sa nomination.

"Il a démontré qu'il était l'un des jeunes entraîneurs les plus talentueux. Nous pensons que le moment est idéal pour son retour et nous sommes ravis de l'avoir fait", explique quant à elle Marina Granovskaia, la directrice du club anglais. L'histoire (re)commence entre les Blues et Frank Lampard.