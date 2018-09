Instagram, story, clash : José Mourinho - Paul Pogba, la vidéo qui a tout fait basculer

Tel un couple en pleine séparation, José Mourinho et Paul Pogba vont désormais devoir apprendre à cohabiter. Au moins jusque janvier prochain. En pleine guerre froide, les deux hommes se sont retrouvés à l'entraînement mercredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retrouvailles ont été plus que glaciales. Une remarque du Special One, l'incompréhension de Pogba, des regards éloquents : la scène captée par Sky Sports a fait le tour des réseaux sociaux. Mais comment cette relation, certes rarement fusionnelle, en est-elle arrivée là ?

" Quand cette vidéo a été prise ? "

Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il suffit de lire les journaux britanniques - qui se régalent - ce jeudi. Le Telegraph, l'un des quotidiens les plus sérieux outre-Manche, explique que tout a basculé après une story Instagram de Paul Pogba. Dans les tribunes d'Old Trafford mardi soir, le milieu de terrain français s'est filmé tout sourire en compagnie de ses coéquipiers Andreas Pereira et de Luke Shaw. Le problème, c'est que Manchester United, pendant ce temps, peinait sur le terrain, au point de se faire tristement sortir de la Carabao Cup par Derby County (2-2, 7 tab 8). José Mourinho n'a donc que très peu goûté à la scène.

"Quand cette vidéo a été prise ?", a ainsi demandé le Portugais à l'attaché de presse de United selon le Daily Mail, qui confirme la version du Telegraph. Au lendemain de cette scène (et de la confirmation du retrait du vice-capitanat à Pogba), Mourinho n'a donc pas hésité à interpeller son joueur avant l'entraînement des Red Devils. Pour l'heure, impossible de savoir exactement la teneur des propos des deux protagonistes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le divorce est proche. La cohabitation ne s'annonce pas simple...