Jorge Mendes l'assure : "José Mourinho est très heureux à Manchester"

Le démenti. L'entraîneur portugais José Mourinho est "très heureux" à Manchester United en dépit d'une situation sportive difficile, a affirmé vendredi son agent Jorge Mendes. "Il y a des rumeurs concernant le départ de José Mourinho de Manchester United. Tout cela est faux", affirme Mendes. "José est très heureux au club et le club est très heureux avec lui. Il a un contrat de longue durée et est bien décidé à poursuivre un projet solide et gagnant."

Cette déclaration est censée mettre un terme à différentes rumeurs faisant état du prochain remplacement de Mourinho par l'entraîneur argentin de Tottenham Mauricio Pochettino. D'autres rumeurs voient le technicien portugais retourner au Real Madrid où il a officié de 2010 à 2013. Manchester United vit une saison difficile, pointant actuellement à la 8e place de la Premier League, 18 points derrière le leader et grand rival Manchester City, et avec une différence de buts négative après quinze journées (-1). Les relations houleuses de Mourinho avec le milieu de terrain français Paul Pogba ainsi qu'avec d'autres joueurs n'ont pas arrangé les affaires du club.

Le seul point positif, pour l'heure, est que Man United est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mourinho, âgé de 55 ans, a prolongé en janvier son contrat avec le club mancunien jusqu'en 2020, avec une année supplémentaire en option. En provenance de Chelsea, il avait remplacé à Manchester le Néerlandais Louis van Gaal. Les "Diables Rouges" n'ont plus remporté le titre de champion d'Angleterre depuis la saison 2012-13, la dernière de l'entraîneur emblématique Alex Ferguson.