Sacré rétropédalage de la part des clubs anglais ! Après avoir demandé à ce que les mercatos estivaux de 2018 et 2019 se cloturent avant la reprise du championnat et obtenu gain de cause, les clubs ont décidé de faire marche arrière. Ils ont voté ce jeudi lors d’une assemblée générale le retour à une date traditionnelle de clôture du marché des transferts.

"Lors d'une assemblée générale aujourd'hui, les clubs de Premier League ont voté pour adopter une modification de la date de clôture du marché des transferts d'été pour la saison 2020/21" a rapporté la Premier League dans un communiqué. Ainsi, le mercato estival de 2020 fermera ses portes le 1er septembre, à 17 heures (heure locale).

Le recul de la date de fermeture du mercato avait été voté afin d'éviter de chambouler les effectifs une fois la saison lancée. Une décision qui avait été validée par la majorité des entraîneurs de Premier League. Les clubs anglais espéraient que les autres grands championnats allaient suivre. Finalement, personne n'a emboité le pas et cette mini-révolution n'aura duré que deux ans Outre-Manche.