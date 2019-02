Le PSG est prévenu : Pogba est toujours aussi bouillant avec Manchester United

Quitter Manchester United ? "Bien sûr que ça te vient à l'esprit." Dans Téléfoot ce dimanche matin, Matthias Pogba a avoué tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Son frère, Paul, a bien pensé partir de Manchester United quand ses relations crispées avec José Mourinho faisaient péricliter sa carrière. Avouons avec quelques semaines de recul désormais que tout cela aurait ressemblé à un énorme gâchis. Car depuis le départ du Special One, la Pioche est un tout autre joueur.

Ce dimanche encore, les Red Devils lui doivent une fière chandelle. Dans un match avare en occasions, le Français a mis les siens et Marcus Rashord sur les rails en délivrant une fantastique passe décisive. Encore une, sa neuvième de la saison. Pogba-Rashford, le duo, dans le même ordre, avait déjà fait tomber Tottenham après une ouverture millimétrée de 40 mètres du premier pour le second début janvier. Avec deux occasions créées, 85% de passes réussies et 83 ballons touchés, il a une nouvelle fois confirmé ce dimanche qu'il était la plaque tournante de son club.

Impliqué sur 55% des buts de Man U

Après un énorme passage à vide, il est redevenu celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : le maître à jouer de Manchester United. Les statistiques ne disent pas toujours tout mais à de telles hauteurs, il serait malhonnête de contester l'influence du champion du monde dans la renaissance de son club. Depuis la prise de pouvoir d'Ole Gunnar Solskjaer, Pogba est impliqué sur onze buts (six buts, cinq passes décisives) en huit matches, soit 55% des buts de son équipe en Premier League. Pourquoi Pogba s'éveille à nouveau ?

D'abord parce que Mourinho s'en est allé : "Je pense qu’il avait perdu tout respect pour le manager", a noté Paul Scholes cette semaine sur Radio 5 Live. "Maintenant, il joue avec son cerveau et il utilise la qualité qu’il a. Vous avez vu les 8-10 derniers matches, quel joueur il est, et quel joueur il peut être." Ensuite, Solskjaer a su trouver la formule dans l'entrejeu avec un trident désormais immuable : Matic, Herrera et Pogba, désormais incontournable dans la construction et précieuse rampe de lancement des offensives mancuniennes. Enfin, la vitesse d'un Marcus Rashford en pleine bourre aux avant-postes est un précieux point d'appui pour les ouvertures foudroyantes de Pogba.

A neuf jours du 8e de finale aller de Ligue des champions face au PSG, la forme de Pogba est l'atout principal des Red Devils. Les manques parisiens au milieu de terrain pourraient coûter cher face à lui.