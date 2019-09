Le syndicat des joueurs appelle les réseaux sociaux à mieux les protéger

Face aux multiplications des événements racistes dans les stades et aux insultes répétées subies par les joueurs sur les réseaux sociaux, le syndicat des footballeurs professionnels d'Angleterre et du Pays de Galles (PFA) a demandé à Twitter, Facebook et Instagram de mieux protéger les acteurs du football ce mercredi.

Deux joueurs de Manchester United, le champion du monde français Paul Pogba et l'attaquant anglais Marcus Rashford, ainsi que deux joueurs de Chelsea, le défenseur français Kurt Zouma et l'attaquant anglais Tammy Abraham, ont été victimes d'injures racistes sur les réseaux sociaux cette saison.

Surveiller et identifier

Le syndicat a demandé dans un communiqué aux plateformes une "surveillance ciblée des comptes de joueurs, des comptes de clubs, des matchs à venir afin de remédier rapidement à tout abus raciste". Il réclame également à Twitter, Facebook et Instagram d'engager des moyens suffisants pour permettre "d'identifier puis retirer sans délai les messages offensants".

Le coach de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer et celui de Chelsea Frank Lampard ont eux aussi réclamé une action renforcée contre de tels abus. Des représentants de Twitter ont rencontré la semaine dernière des membres de "Kick It Out", une organisation luttant contre les discriminations dans le football.

Ils ont convenu de mener des actions pour s'attaquer aux problèmes, comme notamment d'organiser une réunion avec les autorités de police et judiciaires pour aboutir "à une méthode efficace afin d'identifier et de sanctionner" les auteurs d'injures racistes.