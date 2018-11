Le VAR va débarquer en Premier League

Certains diront "enfin !", d'autres y verront le dernier résistant lâcher prise. Une chose est sûre : après plusieurs mois (voire années) d'hésitation, la Premier League passe à l'heure de l'arbitrage vidéo. Tout comme la Bundesliga, la Liga, la Serie A et plus récemment la Ligue 1, le championnat anglais va accueillir le VAR (Video Assistant Referees) dès la saison prochaine, après accord du Board et de la FIFA. L'information, révélée par la chaîne britannique Sky Sports ce jeudi, a été officialisée quelques minutes plus tard.

Pour rappel, la vidéo était déjà utilisée en League Cup et en FA Cup. Dès la saison 2019-2020, elle le sera aussi en Premier League. Cette fois, les clubs anglais se sont décidés à passer le cap, alors qu'ils avaient massivement voté contre sa mise en place en avril dernier. Des essais "hors-direct" sont réalisés depuis le début de la saison en Premier League et devraient servir de base au protocole d'utilisation du VAR et de communication des décisions. Ces essais se poursuivront jusqu'à la fin de la saison "en mettant l'accent sur les samedis après-midi, puisque plusieurs matches sont joués en même temps" a déclaré la Premier League.

Le week-end dernier, Mark Hughes, l'entraineur de Southampton, plaidait pour la mise en place du VAR après le match nul de son équipe contre Watford (1-1) : "Tous les grands sports utilisent l'arbitrage vidéo, et pour une raison inconnue, la Premier League, regardée dans le monde entier, est restée dans cet âge sombre."