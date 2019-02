Les propriétaires de Manchester City achètent un club chinois de 3e division

City Football Group, le groupe propriétaire de Manchester City, a acheté un club chinois de troisième division, le Sichuan Jiuniu. Le tout association avec un fonds d'investissement chinois et une entreprise spécialisée dans la robotique. L'équipe basée à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, devient le septième club de la galaxie City Football Group (CFG), qui compte déjà New York City en Ligue nord-américaine (MLS) et Melbourne City en A-League australienne.

" Nous voulons faire partie de ce mouvement "

Une façon pour les propriétaires de Manchester City de mettre un pied dans le football chinois, en plein essor ces dernières années, à l'image des transferts cet hiver des deux internationaux belges Mousa Dembele et Marouane Fellaini vers l'empire du Milieu. "Nous voulons faire partie de ce mouvement... même pour y prendre une petite part", a expliqué le directeur exécutif de CFG Ferran Soriano en conférence de presse.

Les liens entre les propriétaires de Manchester City et la Chine ne sont pas nouveaux: en 2015, le consortium de fonds étatique China Media Capital (CMC) est entré au capital de CFG à hauteur de 13%.