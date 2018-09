Chelsea - Liverpool : Six victoires en six matches pour les Reds : mais pour quoi faire ?

28 ans qu’Anfield attend ça. Il y a bien eu des frémissements. Peut-être même plus que ça parfois. Le plus récent en date ? La saison 2013-2014 où jusqu’à la 36e journée, les Reds ont fait la course en tête et disposait même de deux points d’avance sur City, plus dangereux rival. Tout le monde y croyait. Puis, Steven Gerrard a glissé. Depuis, c’est le calme plat. Ou presque. Jamais les Scousers n’ont semblé à même de régner sur la jungle Premier League. Jusqu’à cette saison.

Emmenés par son trio offensif de feu, les Reds pointent en tête avec un bilan immaculé : six matches, six victoires, quatorze buts marqués contre deux petits encaissés. Avant de défier Chelsea ce samedi (18h30), les hommes de Jürgen Klopp planent donc et peuvent d’ores et déjà rêver à ce titre qui les fuit depuis si longtemps. Surtout après un tel début de saison.

Vidéo - Chelsea bête noire des Reds, Giroud, Hazard : les 5 stats à connaître sur le choc 01:00

Pour autant, Liverpool n’est pas le premier club à réussir un tel départ dans la lucrative Premier League. Retour sur le parcours des équipes ayant réussi la même performance depuis 1992.

Newcastle 1994-1995, un conte de fée de courte durée

Une équipe tout feu, tout flammes. Voilà comment définir le Newcastle de Kevin Keegan. Emmenés par un Andy Cole inarrêtable en début de saison, les Magpies enchaînent six victoires. Toutes placées sous le signe du tout pour l’attaque. 1-3 face à Leicester, 4-0 face à Coventry, 5-1 face à Southampton, 1-3 face à West Ham avant deux victoires de prestige. Chelsea se fait piéger à St James Park (4-2) avant qu’Arsenal ne cède à domicile (2-3).

Andy Cole prend part au feu d’artifice et signe 6 buts en 6 matches. Les bookmakers s’affolent. Invaincus jusqu’à la douzième journée, les hommes de Keegan finissent par tomber à Old Trafford (2-0). Mais gardent la tête jusqu’au 15e acte. Puis, c’est la chute.

Début janvier, Cole est inexplicablement transféré à United contre dix millions d’euros et les résultats en pâtissent. Les Magpies terminent la saison avec 10 défaites pour 20 victoires, dont les dix inaugurales. Sixièmes de Premier League, ils ratent la qualification européenne et décident d’engager l’été suivant un certain David Ginola et Les Ferdinand. Pour terminer deuxièmes la saison d’après.

Andy Cole et Lee Clark lors de la saison 1994-1995Getty Images

Chelsea 2005-2006, le champion incontestable

Une machine de guerre. Estampillée José Mourinho, bien sûr. Après un premier titre lors de sa première année, le Portugais continue à dicter sa loi dans le championnat le plus spectaculaire au monde. Il faut dire que les moyens attribués par Roman Abramovitch dans cette quête sont faramineux. L’été a permis à Chelsea de signer un certain Michael Essien contre 38 millions d’euros.

Avec Petr Cech, Claude Makélélé, Frank Lampard, Arjen Robben, Didier Drogba ou Hernan Crespo notamment, les Blues vont mater toute tentative de rébellion outre-Manche. Immenses favoris à leur propre succession, ils vont démarrer la saison sur les chapeaux de roue : 9 victoires en 9 matches. Arsenal, Tottenham et Liverpool y passent. Drogba et Lampard régalent, et les Blues prennent la tête du championnat dès la 3e journée. Pour ne plus jamais lâcher les rênes.

Au terme d’une saison fabuleuse, les Mourinho's Boys terminent au sommet avec 91 points, soit huit d’avance sur Manchester United. Et le Portugais est au firmament.

José Mourinho en 2005-2006Getty Images

Chelsea 2009-2010, champion au forceps

Même club mais pas même patron. En 2009, le boss à Chelsea s’appelle Carlo Ancelotti. Les mêmes ou presque sont présents, de Lampard à Drogba en passant par Terry, Cech ou Essien. Ils ont été renforcés depuis par les arrivées de Florent Malouda, Michael Ballack ou Nicolas Anelka. Revanchards comme jamais, les Blues commencent parfaitement avec six victoires en six matches.

Mais la suite ne sera pas une balade. Après avoir repris la tête lors de la 10e journée, les hommes d’Ancelotti repassent finalement troisièmes au soir de la 30e journée. Derrière, Manchester United et Arsenal tiennent la cadence et prennent les devants. Mais Chelsea va terminer la saison en boulet de canon avec sept victoires sur les huits derniers matches. Après les 38 journées, les Blues sont sacrés champions avec 86 points. MU échoue à 85…

Carlo Ancelotti lors du titre avec ChelseaGetty Images

City 2016-2017, l’écroulement

C’est peut-être l’exemple le plus frappant de ce que Liverpool doit éviter. Tout juste arrivée dans le nord de l'Angleterre, Pep Guardiola met l’Angleterre à ses pieds pour ses débuts. Dans son style si particulier, le Catalan parvient à donner une identité de jeu immédiate aux Citizens qui se régalent dès les premières journées. Six victoires de rang, encore, dont une victoire de prestige dans le derby mancunien face au MU de Mourinho.

On les croit lancés vers le titre. À tort. Dès la septième journée, les Spurs de Tottenham calment les ardeurs révolutionnaires de Guardiola (2-0) et montrent à City qu’en Premier League rien n’est jamais acquis. Résultat, l’équipe déraille. Le symbole ? Cette déroute ahurissante face à Everton en janvier (4-0), portant le total des défaites mancuniennes à 5 en 21 journées et reléguant City en dehors du Top 4.

Péniblement, les Citizens parviennent finalement à accrocher la troisième place. La suite ? Vous la connaissez. Une saison ahurissante ponctuée par un titre qui aura permis à Man City de battre de nombreux records historiques dans la Ligue.

Aux Reds de retenir les leçons. Et de ne pas flancher. Dès ce samedi face au gros morceau Chelsea.