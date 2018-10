Liverpool et Manchester City se quittent dos à dos (0-0)

Manchester City a loupé le coche. Au terme d'un choc décevant car en forme de round d'observation ayant duré 90 minutes, pauvre en occasions franches et marqué par un penalty manqué de Riyad Mahrez, Citizens et Reds n'ont pas su se départager à Anfield. Un nul qui leur permet de rester invaincus en Premier League et de rejoindre les Blues de Chelsea, vainqueur de Southampton quelques heures auparavant, en tête du classement.

Une affiche qui n'avait d'affiche que le nom entre deux équipes à qui il manquait sans doute un peu d'huile dans le moteur après une sortie européenne durant la semaine. En effet, c'est peu dire que Manchester City et Liverpool n'ont pas offert une joute à la hauteur des attentes et des dernières confrontations entre deux favoris à la couronne. A la pause, il fallait même se contenter d'une seule situation dangereuse, en l'occurence une frappe de Mohamed Salah non cadrée (4e). A l'image de son début de saison compliqué, l'Egyptien a manqué de réussite, sinon de conviction, pendant les deux périodes (62e, 67e).

Mahrez s'est bien troué

Les Reds et les Citizens n'ont eu de cesse de se partager les phases de possession, à défaut de se rendre les coups d'un véritable match de boxe. Mais toujours est-il que ce terne spectacle a bien failli basculer au moment où Virgil Van Dijk, jusqu'alors impeccable dans son rôle de tour de contrôle, a fauché irrégulièrement Leroy Sané dans la surface. Penalty indiscutable pour Manchester City et, Sergio Agüero sorti, c'est Riyad Mahrez qui s'est emparé du ballon. Avant de l'envoyer largement au-dessus de la cage des Reds (86e).

L'ancien joueur de Leicester avait la balle de la victoire au bout des pieds et aurait pu mettre fin à la malédiction Anfield, où Manchester City n'a plus connu la victoire depuis désormais dix-huit déplacements, toutes compétitions confondues. Au moins a-t-il permis de consolider le suspense qui anime la Premier League depuis la reprise puisque trois clubs, toujours invincibles, se partagent aujourd'hui le trône. En espérant que les futurs face-à-face entre ces prétendants soient plus emballants.