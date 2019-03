Liverpool laisse la tête à Manchester City après son match nul à Everton (0-0)

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ça n’a jamais été aussi vrai que lors de ce derby de la Mersey, où les supporters d’Everton ont affiché une joie non dissimulée au terme de la rencontre. Leur équipe n’a pas gagné face à son ennemi juré, Liverpool - dominateur mais terriblement maladroit - mais l’a tenu en échec (0-0) et lui a fait perdre la tête de la Premier League au profit de Manchester City. Et cela a suffit pour donner à Jürgen Klopp sa tête des mauvais jours.

