Liverpool prend le large en tête, Tottenham nouveau deuxième, Pogba brille avec United

Cela commence à devenir sérieux pour Liverpool. Mercredi en fin d'après-midi, les Reds ont réalisé une magnifique opération lors du traditionnel Boxing Day. Vainqueurs de leur huitième match consécutif en Premier League, devant Newcastle (4-0), les joueurs de Jürgen Klopp ont profité de la défaite de Manchester City à Leicester (2-1) pour prendre sept points d'avance sur les Skyblues. Tottenham est le nouveau dauphin, à six longueurs.

Avant d'accueillir cette bonne nouvelle, Mohamed Salah et les siens ont encore livré une prestation très cohérente dans leur antre d'Anfield Road. Opposé à des Magpies valeureux mais un rien inoffensifs, Liverpool a parfaitement maîtrisé la rencontre avec son 4-2-3-1 et surtout sa détermination habituelle au pressing. La stratégie d'étouffement s'est rapidement montrée payante puisque, sur un corner joué vite, Dejan Lovren a profité d'une mauvaise relance de Jamaal Lascelles pour ouvrir le score d'une demi-volée sous la barre (1-0, 11e). Le début d'une rencontre à sens unique.

Tottenham en feu, Digne et Pogba aussi

Les Reds auraient pu prendre le large dès la première période mais Sadio Mané et Xherdan Shaqiri ont manqué d'application dans la zone de vérité. La troupe de Klopp a remédié à cette petite faille dès le retour des vestiaires, Salah obtenant et transformant un penalty concédé par Paul Dummett (2-0 sp, 47e). Shaqiri (3-0, 79e) à bout portant et l'ancien Monégasque Fabinho (4-0, 85e) sur corner ont corsé l'addition pour l'équipe irrésistible du moment. En huit matches, les Reds ont glané huit victoires, marqué 23 fois pour deux petits buts encaissés. Une dynamique de champion ?

Il est peut-être trop tôt pour faire de Liverpool le nouveau favori de la Premier League. Même si le club des bords de la Mersey possède désormais six points d'avance sur Tottenham, il n'a plus gagné un championnat depuis 28 ans et le niveau de la concurrence demeure important. Par ailleurs, les Reds ont rendez-vous samedi avec Arsenal, toujours à Anfield, puis avec Manchester City quatre jours plus tard dans le Nord de l'Angleterre. Virigil van Dijk et consorts y verront certainement plus clair après ces trois matches des fêtes.

Il ne faut pas enterrer City si tôt, même si la dynamique des joueurs de Pep Guardiola n'est pas bonne, ni Tottenham, qui vient d'en passer 5 à Bournemouth (5-0) après en avoir passé 6 à Everton (2-6) dimanche. Les partenaires d'Hugo Lloris, encore inspirés collectivement, ont pu compter sur des réalisations de Christian Eriksen (16e), Heung-Min Son (23e, 70e), Lucas (35e) et Harry Kane (61e) pour chiper cette deuxième place aux champions d'Angleterre en titre.

Manchester United ne regarde pas si haut au classement, mais les Red Devils ne vont pas abandonner la lutte pour la quatrième place tout de suite. Pour la deuxième d'Ole Gunnar Solskjaer, la première à Old Trafford, les partenaires de Paul Pogba ont encore gagné. Ils ont d'ailleurs pu s'appuyer, entre autres, sur un doublé du Français, auteur de deux jolies frappes (64e, 78e) pour faire tomber la lanterne rouge Huddersfield (3-1). A noter un autre doublé tricolore, plus impressionnant et inattendu encore : celui de Lucas Digne. D'un nouveau coup franc direct (13e) et d'une frappe lointaine (71e), l'ex-Barcelonais a grandement participé à la balade des Toffees à Burnley (2-5). Affolant.