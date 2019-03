Quatre jours après sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions acquise à Munich, Liverpool s’est de nouveau imposé à l’extérieur, face à Fulham (1-2). Les Reds ont dominé la rencontre, encore emmenés par un excellent Sadio Mané, buteur pour la 17e fois de la saison, mais ils se sont fait peur. Et il a fallu un penalty de James Milner pour que les joueurs de Jürgen Klopp l’emportent, afin de prendre la tête de la Premier League et de mettre (avec un match en plus) la pression sur Manchester City.

Fantastique la saison passée, Mohamed Salah n’est plus aussi tranchant devant le but. Pour la 5e rencontre consécutive de Premier League, l’Egyptien n’a pas réussi à marquer, alors qu’il a eu une occasion en or de mettre son équipe en sécurité en fin de rencontre (87e). Mais ce n’est pas ça qui a freiné Liverpool, porté depuis plusieurs semaines par son irrésistible attaquant sénégalais Mané, ce samedi face au 19e de Premier League. Déjà double buteur cette semaine face au Bayern, ce dernier a marqué son 11e but lors de ses 11 dernières apparitions au cœur d’une première mi-temps largement dominée par Liverpool (0-1, 26e).

Liverpool s’est fait peur, Milner l’a rassuré

Les Reds, qui ont progressivement mis le pied sur le ballon, ont encore parfaitement appliqué ce qui fait leur réussite : un pressing de tous les instants, des projections rapides vers l’avant et une utilisation quasi-parfaite de la largeur pour étirer le bloc adverse. Cela a marché à de nombreuses reprises, même si la finition n’a pas toujours été au rendez-vous (5e, 11e, 28e, 35e). En face, Fulham n’a pas proposé grand-chose, seulement réveillé par intermittence par les différences faites par Ryan Babel face à son ancien club côté gauche.

Impossible, donc de soupçonner un retour des Londoniens, dont l’avant-centre Aleksandar Mitrovic n’avait touché que 20 ballons (plus faible total de son camp, même derrière le portier Sergio Rico) en première période. Surtout après le début de seconde période canon des hommes en rouge (52e, 55e, 56e, 62e). Mais les finalistes de la dernière Ligue des champions se sont fait rejoindre sur un improbable but gag, suite à un ballon mal donné de la tête par le pourtant si solide Virgil Van Dijk à son gardien Alisson. Babel en profitait pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 74e). Le tout alors que Mané venait de rater de peu l’occasion d’inscrire son 18e but de la saison en Premier League, après avoir vu la barre repousser sa tête sur corner (73e).

Bousculés par des locaux revigorés, les Reds n’ont pas paniqué, avant de s’en sortir sur un cadeau de Rico, pourtant solide jusqu’ici. Celui-ci a attrapé Mané dans la surface, et c’est Milner, entré un peu plus tôt (72e), qui a froidement transformé le penalty offert par le Sévillan (1-2, 81e). Septième défaite consécutive pour Fulham, qui s’éloigne toujours un peu plus du maintien, tandis que Liverpool reprend deux points d’avance sur City, dont le match face à Manchester United prévu ce week-end se jouera fin avril. La course au titre n’en sera que plus palpitante.