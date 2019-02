Liverpool se remet la tête à l'endroit et reprend la main en tête de la Premier League

Liverpool est de retour au sommet de la Premier League. Ce samedi après-midi, dans le cadre de la 26e journée de championnat, les Reds se sont largement imposés contre Bournemouth (3-0). A Anfield, Sadio Mané, Georginio Wijnaldum et Mohamed Salah ont inscrit chacun un but. Grâce à leur 20e victoire de la saison, les hommes de Jürgen Klopp repassent devant Manchester City au classement. Les Citizens, qui leur avaient pris leur bien cette semaine à la faveur d’une meilleure différence de buts, devront s’imposer contre Chelsea dimanche (17h), pour rester au contact (mais avec un match de plus au compteur).

Après deux matches nuls consécutifs contre deux formations hors "Big Six" en ayant ouvert le score à chaque fois (1-1 contre Leicester et West Ham), Liverpool avait besoin de se rassurer. Jürgen Klopp, qui avait privilégié le 4-2-3-1 ces dernières semaines, est revenu à un 4-3-3. Un système dont s’est parfaitement acclimaté Sadio Mané. Idéalement servi par James Milner, auteur de sa 82e passe décisive en carrière, l’international sénégalais a ouvert le score d’une tête puissante (1-0, 24e).

Le bijou de Wijnaldum

De son côté, Georginio Wijnaldum n’a pas fait dans la demi-mesure pour inscrire son deuxième but de la saison d’un sublime lob (2-0, 34e). Apparu émoussé contre West Ham, le club de la Mersey a retrouvé toute l’énergie qui le caractérise et fait preuve d’une énorme domination, qui a totalement étouffé son adversaire. Discret lors de la première période, Mohamed Salah, d’une volée du gauche (45e), a manqué d’inscrire son 17e but en championnat. Le meilleur buteur de Premier League n’a finalement pas attendu bien longtemps avant de trouver enfin la faille.

Au terme d’une magnifique action collective, l’international égyptien, décalé par une talonnade de Roberto Firmino, a trompé Artur Boruc d’une frappe du gauche, pour sa 49e réalisation en 62 apparitions sous le maillot de Liverpool en Premier League (3-0, 48e). Larges vainqueurs à l’aller (0-4), les Reds ont tout tenté pour se rapprocher de ce score. Salah n’était d’ailleurs pas si loin du doublé mais sa reprise du gauche est venue s’écraser sur la barre (76e).

Boruc évite le naufrage

Les hommes de Jürgen Klopp ont également buté sur Artur Boruc à plusieurs reprises. Ce fut le cas, en fin de rencontre, de Roberto Firmino, parti en contre (87e) puis de Trent Alexander-Arnold, d’une reprise du droit (90e). Avec un seul clean-sheet avant le coup d’envoi en 2019, Liverpool, particulièrement flamboyant en attaque, s’est donc également rassuré défensivement. Malgré une petite frayeur en début de rencontre, après la frappe du droit de Ryan Fraser (2e), Alisson a passé une rencontre plutôt tranquille et ce n’est pas la tête de Nathan Aké sur corner qui est venue l’inquiéter (78e).

La pression se retrouve donc désormais sur les épaules de Manchester City et de Tottenham. Ce dimanche, les Spurs tenteront de ne pas se laisser davantage distancer, contre Leicester (14h30), tandis que les Citizens devront battre Chelsea (17h), pour ne pas perdre le bénéfice de leur succès à Everton (0-2) en milieu de semaine.