Liverpool, un bonheur défensif à 146 millions

L'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Surtout quand il est utilisé à bon escient. La défense de Liverpool pourrait être la parfaite illustration de ce proverbe. S'il n'est pas toujours évident de mesurer l'impact d'un investissement, cela saute aux yeux chez les Reds. Et pourtant, le club de la Mersey n'a pas hésité à faire de sacrées folies et à surprendre pour corriger ses défauts défensifs.

On a beau les connaître depuis quelques mois maintenant, les chiffres donnent encore le tournis. 62 millions d'euros (plus les bonus) cet été pour Alisson Becker. 84 millions d'euros pour Virgil van Dijk six mois plus tôt. Soit 146 millions au total. En débarquant dans le nord de l'Angleterre, les deux ont battu des records. Alisson est devenu le gardien le plus cher de l'histoire. Et van Dijk en a fait de même pour les défenseurs. Tout simplement. A l'époque, ça a pu surprendre, voire en amuser quelques-uns. Il est rare de dépenser autant pour sa défense. Aujourd'hui cependant, plus personne ne critique ces sommes mirobolantes.

Alisson Becker et Jürgen KloppImago

La meilleure défense du Royaume en quelques mois

Si Liverpool est le leader de Premier League, ce n'est pas forcément pour son jeu. Les Reds ne jouent pas toujours avec le même brio que la saison passée. Mais bien parce que Jürgen Klopp peut actuellement compter sur la meilleure défense du Royaume avec sept petits buts encaissés en 17 journées. Une révolution quand on compare avec la saison passée. Au même stade lors du dernier exercice, l'arrière-garde de Liverpool avait déjà été cherchée le ballon vingt fois au fond de ses filets en championnat, soit treize de plus que cette saison. Avec dix cleen sheets - le meilleur total -, la défense des vice-champions d'Europe en titre brille par sa solidité.

Les raisons sont multiples. Avec un milieu renforcé par les arrivées de Naby Keita ou encore Fabinho, Liverpool est plus équilibré et affiche plus de maitrise. "Nous avons plus de contrôle", confirme Jürgen Klopp. Le leader du championnat profite aussi du développement de ses jeunes défenseurs. "Joe Gomez a brillamment mûri et Andy Robertson [recruté lui pour 9 millions en 2017, NDLR] est devenu l'un des meilleurs latéraux du championnat. La défense dans son ensemble a progressé", explique Alex Chick, journaliste à Eurosport UK, qui aurait aussi pu citer le latéral droit, Trent Alexander-Arnold. Klopp a su bonifier tous ces jeunes, les développer au fil des années pour qu'ils deviennent des titulaires en puissance. Cependant, cette évolution des Reds porte aussi et peut-être surtout le sceau des arrivées d'Alisson Becker et Virgil van Dijk.

Virgil Van Dijk (Liverpool) en Premier League 2018-2019Getty Images

" La qualité a un coût "

Avec sa puissance athlétique hors norme, le défenseur central néerlandais s’impose comme l’un des meilleurs du monde à son poste, si ce n’est le meilleur à l'heure actuelle. A Liverpool, il a sécurisé un secteur dans le dur depuis de nombreuses saisons. Débarqué en janvier 2018, l'ex-joueur de Southampton est ainsi devenu le socle de la défense des Reds par son impact physique, sa finesse technique et sa qualité de première relance. Son influence s'est fait ressentir dès ses premiers mois la saison passée. Tout le monde l’accorde aujourd’hui : son recrutement est un coup de maître. "La qualité a un coût. Avec les voitures, c'est le cas. Avec les joueurs aussi. Plus personne ne pense au prix de son transfert maintenant", a lâché Klopp fin août sur son protégé. L’entraîneur allemand aurait pu faire la même remarque sur Alisson Becker. Mais il a été encore plus loin, tant il est sous le charme de son dernier rempart.

Alisson, la cerise sur le gâteau

"Si j'avais su qu'Alisson était si bon, j'aurais payé le double" ! La sortie en forme de boutade de Klopp après l'arrêt fantastique de son gardien contre Naples (1-0) résume tout sur les performances du Brésilien. Mais une stat en dit aussi long : l'ancien de la Roma affiche le pourcentage de tirs arrêtés le plus élevé de la Premier League (84,1%) et de très loin puisque son dauphin, Hugo Lloris, émarge à 74,1%. Et il ne fait pas que du bien pour ses arrêts. Sa présence rassure alors que son excellent jeu au pied apporte une nouvelle arme à son équipe. "Les deux jeunes aux côtés de van Dijk, Alexander-Arnold et Joe Gomez, sont fantastiques. Mais pour moi, la vraie différence vient d'Alisson. Il fait des Reds de véritables prétendants au titre", a résumé Gary Neville début décembre sur Sky Sports.

Voilà pourquoi les quintuples champions d'Europe ne regrettent pas une seule seconde le moindre centime des 146 millions d'euros mis sur la table pour s'offrir ces deux joueurs défensifs. Au lieu d'accumuler les renforts, ils ont su cibler les éléments aptes à renforcer leur défense pour les aider à franchir un palier. Klopp ne rêvait que d'eux. Et l'excellence ayant un prix, ses dirigeants ont pris le risque d'affoler les compteurs pour les faire venir. Pour leur plus grand bonheur.