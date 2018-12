Liverpool vainqueur à Bournemouth avec un triplé de Salah (0-4), et leader !

Mohamed Salah est de retour au premier plan ! Ce samedi après-midi, le Pharaon a inscrit un triplé et grandement contribué au large succès de Liverpool sur la pelouse de Bournemouth (0-4). Au Vitality Stadium, les Reds ont frappé un grand coup, pour l’ouverture de cette 16e journée de Premier League. Invaincus depuis le début de la saison en Angleterre, les hommes de Jürgen Klopp prennent ainsi le pouvoir après cette journée, Manchester City étant tombé pour la première fois à Chelsea, dans le choc de ce samedi (2-0).

Liverpool a vécu une après-midi parfaite. Opposés à Bournemouth, les Reds visaient la première place du classement de Premier League. Si les Cherries ont été les premiers à se mettre en évidence, par l’intermédiaire de David Brooks auteur de la première frappe cadrée de la rencontre (23e), les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas attendu bien longtemps avant de répliquer et de montrer leur vrai visage. Sur une frappe cadrée de Roberto Firmino repoussée par Asmir Begovic, Mohamed Salah, qui avait bien suivi dans la surface, a trouvé la faille du gauche (25e, 0-1).

La pression sur City

Sérieux en première période, Liverpool, qui s’est contenté du minimum syndical à la pause (0-1), a surtout gagné un combat tactique. Le retour sur la pelouse a rapidement été couronné de succès pour le club de la Mersey. Bien servi par Roberto Firmino, Mohamed Salah, toujours aussi intouchable en un contre un, a aisément doublé la mise du gauche (48e, 0-2), avant que le but contre son camp de Steve Cook n’aggrave encore un peu plus la marque, après un centre d’Andrew Robertson venu de la gauche (68e, 0-3).

Malgré une légère alerte sur un coup franc de Junior Stanislas parfaitement capté par Alisson (71e), Mohamed Salah s’est de nouveau illustré en s’offrant un but magnifique du gauche, après s’être joué de toute la défense adverse (77e, 0-4).

Grâce à sa 13e victoire en 16 rencontres, Liverpool, qui n’a encaissé que six buts cette saison et enregistré son 10e clean sheet, effectue ainsi son meilleur départ dans l’ère Premier League. Seulement six équipes ont déjà fait mieux que les Reds dans l’histoire… dont les Citizens. En plus de frapper un grand coup en championnat, Liverpool fait passer un message sur le plan européen : mardi prochain, son avenir en Ligue des champions se jouera contre Naples (21h).