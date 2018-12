Lucas Torreira, ce maillon fort qui manquait tant à Arsenal

Le clin d'œil n'est pas anodin. Pour chanter à la gloire de Lucas Torreira, les fans d'Arsenal ont repris un air autrefois dédié à Patrick Vieira. Celui qui incarnait avec Thierry Henry la grande période d'Arsenal dans les années 2000. Celui qui en était le capitaine et le leader moral. Celui qui communiquait le "fighting spirit" au sein de la formation d'Arsène Wenger. Celui qui faisait vibrer Highbury quand il déployait ses grands compas pour tacler les adversaires et récupérer les ballons. Celui qui donnait une autre dimension à l'entrejeu des Gunners. Et à Arsenal en général.

Vidéo - Prodige, premier de la classe, capitaine : pourquoi Vieira est une référence 03:12

Torreira est encore loin d'en être arrivé là. Mais à 21 ans, et après seulement six mois passés à Londres, l'Uruguayen a le mérite d'être déjà sur la bonne voie. Il était remplaçant lors des cinq premiers matches d'Arsenal en Premier League, qui s'étaient soldés sur trois victoires et deux défaites. Unai Emery l'a titularisé pour la première fois en championnat lors du déplacement à Goodison Park. Arsenal a battu Everton (0-2). Depuis l'Uruguayen n'est jamais sorti d'une équipe au sein de laquelle il n'a jamais connu la défaite en tant que titulaire en PL (7 victoires, 4 nuls).

Un apport dans tous les domaines

Ce n'est pas une simple coïncidence. Si les Gunners sont sur une série de 13 matches sans revers en championnat (et 22 toutes compétitions confondues) depuis la défaite face à Chelsea mi-août (3-2), l'Uruguayen n'y est vraiment pas pour rien. Surtout en ce moment. Il a été nommé homme du match sur cinq des six dernières sorties d'Arsenal, notamment face à des rivaux dans la course à la Ligue des champions comme Liverpool (1-1), Tottenham (4-2) et Manchester United (2-2). Buteur face aux Spurs puis passeur décisif face aux Red Devils, Torreira s'est encore illustré en donnant la victoire aux Londoniens contre Huddersfield d'une reprise acrobatique (1-0).

Le but de Lucas Torreira (Arsenal) contre HuddersfieldGetty Images

Son apport offensif est précieux pour la formation d'Unai Emery ces derniers temps. Mais ce n'est pas ce qui le rend si indispensable à Arsenal. L'Uruguayen a surtout donné de la consistance à un entrejeu qui en manquait cruellement. Les dirigeants londoniens ont visé juste en allant chercher le milieu défensif de poche (1,68 m) à la Sampdoria l'été dernier. Infatigable, il se démultiplie aux quatre coins du terrain et gratte un nombre incalculable de ballons. Intraitable, il est redoutable dans les duels et apporte énormément dans ce domaine où les lacunes des Gunners étaient criantes.

Le profil parfait

C'est exactement le profil qui faisait défaut aux Gunners. La qualité technique n'a jamais été un problème à Arsenal. Mais il manquait du muscle, de la combativité et de l'intensité pour que le collectif des Gunners puisse rivaliser avec ceux des prétendant au titre. "C'est le joueur dont Arsenal avait besoin depuis cinq ou six ans", estimait récemment Gary Neville, l'ancien latéral de Manchester United, dans l'émission "Match of The Day" sur la BBC. "Il leur manquait un Petit ou un Vieira, une sorte de présence très forte au milieu. Il a massivement amélioré cette équipe, surtout mentalement."

Le mental, c'est justement l'apport le plus précieux de Torreira. Il n'incarne pas seulement la force de caractère d'Arsenal, qui a pris la très mauvaise habitude de manquer ses premières périodes, se lit dans sa capacité à hausser son niveau de jeu au fil du match pour finir par s'imposer la plupart du temps. Il sait surtout communiquer sa ténacité et sa rage de vaincre. "Quand on voit le caractère affiché par Arsenal, leur volonté d'aller jusqu'au bout, le rythme qu'il met dans le match, je pense que Torreira guide ses coéquipiers et leur montre la marche à suivre", juge Neville.

Ce qui le rend indispensable : son leadership ?

Comme un leader finalement. Ce terme qui est si souvent revenu au moment d'analyser les difficultés rencontrées par Arsenal pour redevenir l'une des places fortes de la Premier League. "On a souvent discuté du problème de l'approche des matches à Arsenal sur les deux ou trois dernières années, cette impression qu'il y avait parfois un manque d'implication, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de leader dans cette équipe sur le terrain", résume Neville. "Son attitude est excellente, ajoute Paul Merson, le légendaire milieu des Gunners. Il donne tout sur le terrain et entraîne tout le monde avec lui."

Torreira a du mérite. Celui d'avoir déjà un impact monumental dans un club où les exigences sont bien plus élevées qu'à la Sampdoria, et dans un championnat très différent de la Serie A. Mais il a aussi su profiter d'un contexte favorable. "On ne le mentionnerait certainement pas s'il jouait à Southampton ou à Burnley, estime Merson. C'est juste qu'à Arsenal avait terriblement besoin d'un joueur comme lui." L'Uruguayen est l'un des grands artisans de la période faste traversée par Arsenal, cinquième du classement. Mais pour marcher dans les pas de Vieira, il devra guider les Gunners bien plus haut.