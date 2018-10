Malgré un doublé de Martial, Chelsea conserve son invincibilité (2-2)

Il faudra encore patienter avant d’assister à la première défaite de Chelsea cette saison. Bien lancés par un but d’Antonio Rüdiger, les Blues ont failli s'incliner face à un Manchester United revigoré suite à un doublé d'Anthony Martial. Mais Ross Barkley a finalement égalisé dans les ultimes secondes de la partie (2-2). Les hommes de Maurizio Sarri prennent provisoirement la première place classement, alors que José Mourinho reste dans une situation inconfortable.

Stamford Bridge occupe assurément une place à part dans le cœur de José Mourinho, qui y a connu de grandes joies et quelques désillusions à l’époque où il entraînait Chelsea. De retour dans l’enceinte londonienne ce samedi après-midi, le manager de Manchester United est sans doute passé par toutes les émotions. Le "Special One" a d'abord dû être particulièrement agacé au regard de l’indigente première période proposée par ses hommes. Friables défensivement et à la peine dans la construction de leurs actions, les Red Devils ont cédé sur une tête d’Antonio Rüdiger (21e) et ont rejoint les vestiaires en étant logiquement menés (1-0).

Égalisation tardive et fin de match houleuse

Il y a quinze jours, Paul Pogba et ses coéquipiers avaient eu une réaction d’orgueil salutaire face à Newcastle (3-2). Ils ont récidivé face aux Blues. Par deux fois, Anthony Martial a trompé la vigilance de Kepa Arrizabalaga (55e, 73e), s’offrant ainsi un doublé et concrétisant la deuxième période consistante des Mancuniens. Mourinho pensait alors signer un coup d’éclat face au co-leader du championnat et retrouver du crédit auprès de ses dirigeants. L’optimisme était de mise, et ce d’autant plus qu’Eden Hazard, longtemps intenable, n’arrivait plus à faire la moindre différence.

Mais c’est finalement avec une certaine amertume que le technicien portugais a salué ses anciens supporters après la rencontre. La faute à Ross Barkley qui, opportuniste, a égalisé à la toute fin du temps additionnel (90e+6). La faute, aussi, à la petite échauffourée qui l’a opposé à un adjoint de Maurizio Sarri, venu le provoquer suite à ce but. Loin de toutes ces préoccupations, Chelsea reste donc in extremis invaincu et prend provisoirement seul la tête du classement. Mourinho, lui, est toujours dans une position délicate. La réception de la Juventus Turin, mardi en Ligue des Champions (21h), sera certainement déterminante.