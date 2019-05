Manchester City, le prix du plus-que-parfait

Il me semble avoir déjà cité son nom ici, et son surnom. Rob Harris: Monsieur Sports News de l'Agence AP, dit 'Trouble' dans le métier, l'homme intrépide sur lequel on peut toujours compter pour lancer la question que personne n'ose poser lors des conférences de presse. Un petit frémissement court dans l'assemblée lorsqu'il lève la main ou se saisit du micro. "Uh-oh..., se dit-on, à qui le tour, cette fois-ci ?"

En ce samedi 18 mai, c'était à celui de Pep Guardiola, lequel venait d'accomplir un exploit inédit dans l'histoire du football anglais. En atomisant Watford, son équipe n'avait pas seulement égalé le record de la plus grosse victoire dans une finale de FA Cup (Bury battant Derby 6-0 en 1903), elle était aussi devenue la première à remporter tous les titres dits "domestiques" qui sont en jeu lors d'une saison anglaise. Championnat, League Cup, FA Cup - et même le Community Shield, pour ceux qui s'accrocheraient à la notion un brin surannée que le bouclier d'argent demeure un authentique trophée.

Manchester City gewinnt den FA CupGetty Images

Guardiola dans le viseur de "Trouble"

Mais "Trouble" n'était pas d'humeur à glisser un compliment de circonstance à l'architecte de ce quadruplé sans précédent ; il était là pour faire son travail, et profiter d'une rare opportunité de poser une question au gourou de l'Etihad, lequel, on le sait, n'a pas donné une seule interview en one-to-one à un journaliste de la presse écrite depuis qu'il quitta Barcelone pour le Bayern Munich. Manchester City n'était pas seulement au coeur de l'actualité en raison de son extraordinaire saison, mais aussi de bruits persistants selon lesquels l'UEFA envisagerait on ne peut plus sérieusement d'exclure le club financé par Abou Dhabi de la Ligue des Champions et ce, dès la saison 2019-20, en punition de multiples entorses aux réglementations du fair-play financier.

Il ne s'agissait pas seulement de contrats de partenariat commerciaux surévalués, de ceux qui valurent une amende au PSG, mais aussi de montages financiers par lesquels un employé de premier plan du club, son ex-manager Roberto Mancini, avait vu une partie conséquente de ses émoluments lui être versés par le truchement d'une entité autre que son club. Si cela était établi, cela constituerait bien plus qu'un coup de canif dans la charte du FPF - cela constituerait une violation d'une telle gravité qu'elle exigerait une sanction exemplaire, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions de l'UEFA. Harris prit donc le taureau par les cornes et demanda tout net si lui aussi, Pep Guardiola, avait bénéficié d'un montage à la Mancini. L'échange qui suivit fit le tour des réseaux sociaux.

"Vous croyez que je mérite qu'on me pose une question comme celle-là aujourd’hui ?...pfff..Oh my God...Vous m'accusez? Vous m'accusez d'avoir reçu de l’argent ?" Les expressions faciales de l'entraîneur en disaient long sur le mépris - plus que la colère - qu'il concevait pour son questionneur, des expressions qui sont familières aux journalistes qui croisent le chemin - et le regard - du Catalan. Le génie n'est pas des plus simpatico, et ne se gêne certainement pas pour faire comprendre à ses interlocuteurs ce qu'il pense de leurs capacités intellectuelles et de leur connaissance du football.

Au passage, on attend toujours une réponse à la question de Harris, que ce soit du club - dont le responsable de la communication essaya en vain de clouer le bec au journaliste - ou du manager.

A Liverpool et Tottenham l'amour

On aurait pu s'attendre à ce que beaucoup tournent leurs critiques vers le gratte-papier trop zélé et lui reprochent d'avoir choisi un moment de célébration pour porter son assaut. Or si l'on excepte la réaction - prévisible - de quelques fans des Citizens, ce ne fut pas le cas. On avait une illustration de plus de cet étrange phénomène : mieux City joue, plus les victoires succèdent aux victoires, plus le capital d'admiration dont son équipe et son entraîneur devraient légitimement jouir auprès de l'opinion et des professionnels semble diminuer.

Ilkay Gundogan (Manchester City)Getty Images

Quant à l'affection, si effusive quand il est question de Tottenham ou de Liverpool, par exemple, elle brille par son absence dans le cas du champion. L'arrogance assumée de Guardiola, qui peut aller jusqu'à la muflerie, n'y est pas pour rien ; mais il est loin d'être le seul dans sa profession à avoir adopté une telle attitude, alors qu'ils ne sont pas nombreux à avoir atteint les sommets que lui continue de gravir les uns après les autres, et cela en métamorphosant notre conception du jeu comme aucun autre entraîneur de sa génération. Non, la raison de ce désamour, si sensible dans les médias britanniques au lendemain de la victoire en Cup (dans The Independent, dans The Mirror, et ailleurs) est autre. Et n'imaginez pas qu'il s'agisse d'un complot ou d'une vendetta médiatique orchestrés par...par qui, d'ailleurs ?

Peut-être City est-il trop parfait. Dans le jeu, s'entend. Ces quatorze victoires de rang qui ont permis au champion de conserver son titre sous la pression d'un magnifique Liverpool se ressemblaient presque toutes un peu trop. Les Citizens maîtrisent à ce point leur art, la machine est si bien huilée qu'ils peuvent se permettre de gérer leurs matches sans jamais devoir puiser dans le tréfonds de leurs ressources.

Géopolitique

Le seul match dans lequel ils nous firent vibrer, ne serait-ce pas leur victoire 4-3 sur Tottenham, pourtant synonyme d’élimination ? Si vous deviez déjeuner tous les jours du même plat dans un trois-étoiles, dosé pile comme il faut, présenté et servi à la perfection, le moment finirait bien par venir où l'envie vous viendrait de plier la serviette et d'aller faire chère plus humble mais plus authentique dans l'auberge d'à côté. Or City mérite largement sa place dans le Michelin du football, tout en haut de la liste. Et plus on les respecte, moins on les aime, semble-t-il. Et moins on les aime, plus leurs défauts prennent du relief.

Ces défauts sont ceux de ce qu'est devenu leur sport, le jouet de milliardaires aux parcours troubles, de fonds d'investissement opaques, de gouvernements - de dictatures - soucieux de polir leur image sur la scène globale. Et City est à ce point bien géré, et propose un jeu d'une telle beauté (que celle-ci parle à la tête plus qu'au coeur est une autre question) que, pendant longtemps, les doutes que beaucoup, moi le premier, ont sur leur modus operandi, sont passés au second plan ; un peu l'inverse de ce qui s'est passé pour le PSG, dont la dimension qatarie n'a jamais cessé d'être l'objet de controverses affichées au grand jour.

Maintenant que City triomphe, mais sans faire battre le coeur plus vite, maintenant que 90% de ses matchs sont devenus de simples formalités, maintenant que l'ennui, eh oui, est au rendez-vous, le regard se porte ailleurs, au-delà du périmètre du terrain. Si l'on se préoccupe de la question des droits de l'Homme, par exemple, les Emirats présentent en fait un bilan encore plus sombre que leur voisin et ennemi qatari, mais que l'on évoque bien moins souvent dans leur cas : il est vrai qu'on ne jouera pas une Coupe du Monde sur leur sol. Ou que l'on évoquait, à l'imparfait, car le temps est venu où les questions de 'Trouble' vont aussi être posées par d'autres. La rançon de gagner trop bien, peut-être.