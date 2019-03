Manchester City leader provisoire après sa victoire à Bournemouth (0-1)

Manchester City a fait le minimum, mais il a assuré l’essentiel en allant l’emporter sur la pelouse de Bournemouth (0-1). Au terme d’un match fermé, face à une équipe regroupée dans ses 25 derniers mètres, et après avoir longtemps manqué de précision, les joueurs de Pep Guardiola ont été libérés grâce à Riyad Mahrez. Les Mancuniens sont provisoirement en tête de la Premier League avec deux points d’avance sur Liverpool, qui jouera dimanche.

Il suffit de voir les statistiques du match pour se rendre compte que les Citizens auront joué tout seuls, ou presque, pendant 90 minutes ce samedi. Alors qu’ils ont tiré à 23 reprises, les coéquipiers de Benjamin Mendy et Aymeric Laporte, tous deux absents de la feuille de match pour cause de blessures, n’ont subi aucun tir de la part des locaux. Le portier brésilien des Sky Blues, Ederson, qui n’a presque pas eu à s’employer, a dû s’ennuyer ferme.

City dominateur, mais pas tueur

Mais au moins, il a pu observer son équipe mettre la pression dans ses 30 derniers mètres à l’équipe adverse, multipliant les incursions, les centres, et les occasions ratées en première période (13e, 18e, 27e, 31e, 41e, 45e+3). Un premier acte qui a cruellement manqué de rythme dans le Vitality Stadium, au terme duquel les champions d’Angleterre en titre ont vu Kévin De Bruyne sortir sur blessure (45e).

La nouvelle sortie du Belge a toutefois permis à Mahrez de faire son entrée, avant de faire basculer le match au retour des vestiaires. À force de plier, Bournemouth a craqué sur un décalage en deux temps de David Silva pour l’international algérien, buteur en championnat pour la première fois depuis le 4 décembre dernier d’un tir en angle fermé dans la surface (0-1, 55e). Pas de quoi sonner la revanche des rouge et noir, toujours aussi inoffensifs, mais qui peuvent remercier leur gardien, Artur Boruc, d’avoir maintenu un semblant de suspens dans cette partie.

Le portier polonais a réalisé de belles parades, face à Sterling (64e, 77e) et Agüero (69e) - qui a aussi touché la barre (81e) - ainsi que face à Mahrez en fin de partie (86e), mais il n’a pu empêcher son équipe de concéder un 4e revers en 5 matches. Manchester City, qui remporte son 5e succès de suite en championnat, n’aura pas été brillant, mais il met une grosse pression à Liverpool dans la course pour le titre. On attend désormais la réponse des Reds, dans le derby de la Mersey dimanche.