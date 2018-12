Manchester City a assuré l’essentiel. Opposés à Watford, mardi soir, dans le cadre de la 15e journée de Premier League, les Citizens avaient l’occasion de poursuivre leur série d’invincibilité en championnat. Grâce à leur succès au Vicarage Road Stadium (1-2), les hommes de Josep Guardiola, sous la menace de Liverpool, accentuent leur avance en tête du classement. Cinq points les séparent désormais des Reds, qui se déplacent sur la pelouse de Burnley, mercredi (20h45).

Lancé vers un deuxième titre consécutif de champion d’Angleterre, ce qui serait une première depuis le Manchester United d’Alex Ferguson champion en 2007, 2008 et 2009, Manchester City devait en passer par Watford. Un adversaire qui lui réussit plutôt bien. Ses deux derniers déplacements sur la pelouse des Hornets se sont soldés par des scores fleuves (0-6 et 0-5). Privés de Sergio Agüero, blessé, les Citizens s’en sont remis à Leroy Sané et Riyad Mahrez pour trouver le chemin des filets.

Mahrez a livré un récital

C’est l’international allemand qui s’est illustré le premier. Parti en contre, le numéro 19 est venu buter sur un Ben Foster très en forme (11e). Ce dernier n’a pas tardé à s’illustrer de nouveau. Sur deux tentatives du gauche de Riyad Mahrez, puis de Bernardo Silva, le dernier rempart s’est de nouveau montré infranchissable (19e). Gabriel Jesus, d’une frappe du droit, n’a guère eu plus de succès face à l’ancien joueur de West Bromwich Albion (31e). La délivrance est finalement intervenue peu avant la mi-temps. Idéalement servi par Mahrez dans la surface de réparation, Leroy Sané a trouvé la faille… de la poitrine, en plaçant le ballon entre les jambes de Ben Foster (40e). Depuis le début de la saison, à chaque fois qu’ils ont ouvert le score, les Citizens ont toujours gagné.

Ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé avant de doubler la mise. Peu de temps après leur retour sur la pelouse, Riyad Mahrez, servi en retrait par Gabriel Jesus dans la surface de réparation, a enchaîné d’une frappe pied gauche, qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse (51e). Si une nouvelle victoire aisée semblait se dessiner pour les Mancuniens, les hommes de Javi Gracia ont fini par se réveiller, à 20 minutes de la fin. Isaac Success de la tête (71e) puis Abdoulaye Doucouré, d’un plat du pied droit (74e) ont obligé Ederson à s’employer. En fin de rencontre, Riyad Mahrez, du gauche, a manqué le but du K.O. (82e). Bien mal lui en a pris, puisque Abdoulaye Doucouré, en deux temps, a fini par trouver la faille et redonner espoir aux siens (85e). Pas vraiment serein dans les derniers instants, Manchester City a réussi à conserver son maigre avantage au tableau d’affichage. Une victoire précieuse qui lui permet d’accentuer son avance au classement. La pression est désormais sur les épaules de Liverpool, son dauphin, qui n’aura pas le droit à l’erreur contre Burnley, mercredi.