Manchester United : De Gea parti pour rester

David De Gea sera toujours mancunien la saison prochaine. En effet, Manchester United a enclenché le processus pour prolonger d'un an le contrat de son gardien de but espagnol, convoité par plusieurs autres clubs européens de premier plan, ont annoncé jeudi des médias britanniques. Le contrat de De Gea était prévu pour se terminer à la fin de la saison, et si la clause de prolongation n'était pas activée, le joueur aurait pu entrer en négociations avec d'autres clubs dès l'ouverture de la fenêtre des transferts hivernaux le 1er janvier.

L'Espagnol de 28 ans avait rejoint Manchester United en juin 2011 en provenance de l'Atlético Madrid, avec un contrat d'une valeur estimée de 18,9 millions de livres (21,2 M EUR). Il avait succédé à Edwin van der Sar, aidant les Red Devils à remporter lors de la saison 2012/2013 le dernier des treize titres de champions d'Angleterre récoltés par le club sous l'ère Alex Ferguson.