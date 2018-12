Manchester United doit se contenter d'un point à Southampton et continue de faire du surplace

Manchester United n'y arrive décidément plus en Premier League. Après leur défaite face à Manchester City (3-1) et le nul piteux concédé contre Crystal Palace (0-0), les Red Devils ont à nouveau perdu des points ce samedi au St Mary's Stadium, contre Southampton (2-2). Après une entame cataclysmique, les hommes de José Mourinho ont compté deux buts de retard, du fait des réalisations de Stuart Armstrong (13e) et Cedric Soares (20e). Romelu Lukaku (33e) et Ander Herrera (39e) ont malgré tout permis à MU d'arracher le nul. Les Mancuniens sont à huit points du podium avant les rencontres de dimanche.

À l'image de Marcus Rashford, MU a soufflé le chaud et le froid au St Mary's Stadium. Dans un dispositif inhabituel, avec une défense à trois composée de deux milieux de terrain de métier (McTominay et Matic), les Red Devils ont peiné à faire le jeu. Gênés par le pressing des Saints en début de match, ils ont craqué dès la treizième minute : malgré la supériorité numérique défensive, Armstrong, seul à droite, a pu ajuster David De Gea. Ce, juste avant que Cedric Soares n'inscrive un coup franc magnifique, concédé bêtement par le jeune attaquant anglais de United.

Deux éclairs, et puis c'est tout

Mais Rashford et Manchester United ont fini par se réveiller. Complètement dépassé dans l'agressivité en début de match, l'Anglais a bougé Maya Yoshida et servi Romelu Lukaku sur un plateau, permettant au Belge de réduire le score (33e) et d'inscrire son premier but en championnat depuis le mois de septembre, et un match contre Watford. Puis il a enrhumé Verstergaard et servi Herrera dans les six mètres, lequel a terminé d'une remarquable talonnade (39e). Et ensuite ? Plus grand-chose à signaler.

On pensait que United allait rentrer des vestiaires avec le même élan. Il n'en fut rien. Les spectateurs n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en seconde période. Tout juste Redmond a-t-il fait passer un frisson, d'une frappe puissante repoussée par De Gea après une perte de balle évitable de Pogba (80e). MU s'est contenté de ne pas perdre, mais ce point ne pourra pas contenter José Mourinho. Les Red Devils comptent huit points de retard sur Tottenham, troisième, avant les rencontres de dimanche. Et Arsenal pourrait s'échapper également, si les Gunners s'imposent à Old Trafford mercredi...