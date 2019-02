Manchester United et Liverpool se neutralisent (0-0), les Reds en tête

Liverpool s’accroche à la tête de la Premier League. Les Reds sont repassés devant les Citizens en tête du championnat après avoir obtenu un tout petit nul sur le terrain de Manchester United (0-0). Une rencontre qui aura été marquée par les trois changements pour blessure des Mancuniens avant la pause, une première depuis janvier 2015 en Premier League. Les Red Devils perdent leur 4e place au profit d’Arsenal, vainqueur de Southampton (2-0) dans le même temps.

C’est l’histoire d’un derby d’Angleterre qui devait accoucher d’un monstre et qui a finalement accouché d’une souris. C’est l’histoire d’un match entre des Reds incapables de faire la moindre différence à l’approche de la surface de réparation et des Red Devils plombés par leur physique. Déjà privé d’Anthony Martial et de Nemanja Matic, blessé la veille à l’entraînement, Manchester United a perdu Ander Herrera dès la 20e minute de jeu sur blessure. C’est Juan Mata ensuite qui a cédé sa place à Jesse Lingard à la 25e minute avant que le même Lingard, enfin, soit remplacé par Alexis Sanchez après avoir passé moins de vingt minutes sur le terrain. 45 minutes de jeu, plus de changement possible et un Marcus Rashford qui semblait également touché, la seconde période promettait d’être longue pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

Une avance qui fond à vue d’oeil

Elle le fut pour les deux équipes. Comme en première période, Liverpool s’est montré complètement inoffensif, ne cadrant qu’un seul tir de toute la rencontre (zéro après la pause). Ce sont même les Mancuniens qui malgré une possession famélique (35,5%) ont été les plus dangereux (40e, 45e).

Un nul qui éjecte Manchester United hors du top 4 au profit d’Arsenal, vainqueur de Southampton (2-0) dans le même temps grâce à des buts d’Alexandre Lacazette et d’Henrikh Mkhitaryan. Alors que les Reds pouvaient prendre 10 points d’avance en tête de la Premier League en cas de victoire face à City début janvier, ils ont tout d’abord perdu la rencontre (2-1) avant de ne prendre que 12 points sur 18 possibles (3 victoires, 3 nuls) depuis. Si les hommes de Jürgen Klopp ont repris la première place à Manchester City grâce à ce nul, ils ne comptent plus qu’un point d’avance sur les Citizens à onze journées de la fin de la saison...