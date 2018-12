Manchester United nomme Ole Gunnar Solskjaer en tant qu'entraîneur intérimaire

Ole Gunnar Solskjaer reprend le flambeau jusqu'à la fin de la saison. Comme attendu, l'ancien attaquant de 45 ans a été nommé nouvel entraîneur de Manchester United ce mercredi matin. Il succède à José Mourinho, limogé la veille. Le Norvégien sera assisté par Mike Phelan (ancien adjoint de Sir Alex Ferguson), Michael Carrick et Kieran McKenna. "Manchester United est dans mon cœur et c’est génial de revenir dans ce rôle. Je suis vraiment impatient de travailler avec notre équipe très talentueuse, le staff et tous les membres du club", a confié Solskjaer après sa nomination.

"Ole est une légende du club avec une grande expérience, à la fois sur le terrain et dans le rôle d’entraîneur. Son histoire à Manchester United signifie qu'il vit et respire la culture d'ici et tout le monde au club est ravi de le revoir avec Mike Phelan", a de son côté expliqué Ed Woodward, le directeur général de MU. Solskjaer fait donc son grand retour chez les Red Devils, lui qu'on surnommait "Super-sub" et qui a marqué 126 buts en 366 matches entre 1996 et 2007. Comment oublier celui victorieux en tout fin de rencontre face au Bayern Munich (2-1), en 1999, lors d'une des plus belles finales de l'histoire de la Ligue des champions ?

Deux titres de champion avec le Molde FK

Entraîneur de la réserve de United entre 2008 et 2010, "Olly" Solskjaer avait ensuite fait le grand saut dans "son" club norvégien du Molde FK. Un an plus tard, il lui permettait de remporter le titre de champion pour la première fois de son histoire. Pas rassasié, il remettra ça la saison d'après. Après une expérience ratée à Cardiff City (2014), l'ancien attaquant était reparti dans la foulée à Molde. Face à l'opportunité d'entraîner Manchester United, il ne pouvait bien évidemment pas refusé.

Si le "Super-sub" arrive dans le costume d'entraîneur intérimaire, il aura très certainement à coeur de prouver qu'il est à la hauteur de la mission. Et qu'il est parfaitement taillé pour ce rôle. En fin de saison, Manchester United tentera probablement d'attirer un coach d'un autre calibre. Le nom de Mauricio Pochettino (Tottenham) semble, pour l'heure, le mieux placé.