Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer : "Paul Pogba est heureux maintenant"

"Pogback". Ne cherchez pas plus longtemps les gros titres des tabloïds jeudi concernant Manchester United : ils porteront tous le sceau de Paul Pogba. Et ce refrain, inventé en 2016 lors de son retour à Manchester United est revenu à la mode ces derniers jours. Oui, Paul Pogba est de retour. Un retour du genre fracassant comme l'atteste sa démonstration face à Huddersfield ce mercredi (3-1).

Sur ses deux derniers matches, "la Pioche" a retrouvé des stats plus conformes à son statut, celui d’un leader chez l’un des plus gros clubs anglais : 2 matches, 2 buts et 2 passes décisives. Sur ses quatre précédents, il avait signé un zéro pointé. Alors, que s’est-il passé pour le champion du monde ? On ne vous fait pas un dessin : le départ de José Mourinho, le 18 décembre dernier.

Dans le rôle du passeur et du playmaker idéal face à Cardiff (1-5), Pogba a cette fois-ci endossé les habits de buteur. D’abord à la conclusion d’une jolie action collective en frappant au ras du poteau (2-0, 64e). Puis, seul aux 25 mètres, avec une frappe flottante venue elle-aussi tutoyer le poteau adverse (3-0, 77e).

Une célébration tout en contrôle et Pogba a savouré son retour en grâce. Deux frappes victorieuses venues récompenser encore une belle prestation où le Mancunien sera monté en puissance pour devenir l’homme fort du milieu.

" Le Paul que je connais "

Après la démonstration de son joueur, Ole Gunnar Solskjaer, qui a fêté au passage sa première victoire à Old Trafford, s’est félicité de la forme de son poulain. "Je suis heureux de le voir marquer un but. Il a créé les buts la semaine dernière et aujourd'hui il les marque. Il était de mieux en mieux au fil des minutes". Le tout avant d'ajouter : "C'est le Paul que je connais, c'est le Paul que je connais depuis l'équipe réserve et l'académie".

Mais, comment expliquer ce retour en forme ? Le Norvégien, sans citer le nom de son prédécesseur, n’a pas tourné autour du pot : "Il est heureux maintenant. Il sait qu’il peut marquer plus de buts, crée plus d’occasions". Pas sûr que José Mourinho approuve ce message. Solskjaer, toujours : "Quand vous jouez pour Manchester United, vous devriez être heureux, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un honneur et un privilège. Paul aime jouer pour ce club, c'est un enfant de United qui sait ce que cela signifie de jouer pour United".

En face, les commentaires étaient similaires chez les perdants. David Wagner, coach d’Huddersfield, n’a pu que constater les dégâts : "Ils ont des joueurs de classe mondiale. Et les buts de Pogba étaient de classe mondiale". Tout comme le joueur, enfin de retour au niveau attendu.