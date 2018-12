Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer : "Paul Pogba ? Il n’y a pas de frime"

Il est feu, c’est aussi simple que cela. Visiblement, Paul Pogba a retrouvé goût au football. Est-ce le départ de José Mourinho ou l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer ? Sûrement un peu des deux. Le résultat, cependant, est sans appel. Et c’est la Premier League qui trinque. En trois matches, le Français s’est régalé : 4 buts, 3 passes décisives et deux doublés consécutifs, une première pour lui en carrière.

Bien sûr, il convient de relativiser ces performances face aux modestes Cardiff, Huddersfield et Bournemouth. Il n’empêche, dimanche, face au douzième de Premier League, c’est une véritable masterclass qu’il a délivrée. Il y a eu bien sûr eu ces deux buts, concrétisés dans la surface adverse, preuve de son allant offensif retrouvé. Mais ce n’est pas tout. Son match décortiqué en stats est impressionnant : une passe décisive délicieuse pour Romelu Lukaku, 5 frappes, 114 ballons touchés et… aucun perdu. Alors, forcément, c’était louanges à gogo pour la Pioche après coup.

"Il travaille, il est dangereux dans la surface, il gagne des duels aériens, il tacle et il n'y a pas de frime", l’a défendu Solskjaer en conférence de presse. Avant d’expliquer les raisons de ce redressement ultra-spectaculaire : "C'est touche, passe, bouge. Il a joué un jeu efficace et Paul sait qu'il est à son meilleur lorsqu'il joue ce jeu. […] Nous voulons que les joueurs s'amusent, s'expriment, dans le cadre dont nous voulons que joue l'équipe". Message reçu 5/5 par Pogba qui s’est félicité de cette nouvelle mentalité mancunienne.

" J’essaie de ne pas trop en faire "

"C’est différent. On a gagné des matchs avec différents managers, c’est juste une autre manière de jouer, a-t-il d’abord avancé, comme pour éviter qu’on l’accuse de trahison envers Mourinho. Je dirais qu’on est plus offensifs, on se crée plus d’occasions, on joue plus haut. On essaie de jouer comme ça, c’est comme ça qu’on veut jouer. On veut attaquer, le manager veut attaquer et c’est ce qu’on fait sur le terrain".

Et lui dans tout ça ? "Je veux toujours faire plus évidemment. Mais j’essaie de ne pas trop en faire, affirme-t-il. Je joue pour l’équipe, je joue simple et j’ai la confiance de tout le monde, c’est le plus important." Le plus important et le plus décisif visiblement.