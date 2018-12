Manchester United : Pas rancunier, Paul Pogba ? "Je veux remercier José Mourinho"

Les relations raîches entre Paul Pogba et José Mourinho étaient connues. Elles n'ont pas empêché le Français de saluer son ex-entraîneur samedi, après la première sortie de Manchester United sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, le successeur du Portugais sur le banc des Red Devils. "Nous avons gagné des trophées avec José et je veux l'en remercier", a expliqué Pogba après la victoire à Cardiff (1-5).

"Nous avons bien travaillé même si tout ne s'est pas bien passé. Mais (...) nous avons gagné des trophées. Il m'a fait m'améliorer, en tant que personne aussi", a commenté le champion du monde. "C'est le passé, je suis allé le remercier pour ça. Je suis sûr que c'est la même chose pour tous les joueurs", a ajouté le Français.

" Nous voulons revenir au sommet. "

Pour ses débuts, Solskjaer a lui mené son équipe vers un large succès samedi, renouant avec le style offensif des années glorieuses de Manchester United. "Nous sommes vraiment heureux du résultat. Nous avons bien joué et la performance de l'équipe a été excellente", a repris Paul Pogba, auteur de deux passes décisives contre les Gallois.

"Maintenant nous attendons avec impatience le prochain match. (...) Nous voulons revenir au sommet du championnat. C'est tout ce que je veux dire, la performance de l'équipe a été excellente et nous sommes heureux que le manager commence comme ça pour son premier match", a continué Pogba. "C'est important maintenant de continuer comme ça. On ne peut pas jouer comme ça et gagner avec cinq buts et ensuite perdre le prochain match."